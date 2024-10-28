Хорватія передасть Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80 в межах угоди з Німеччиною, повідомило Міністерство оборони Хорватії.

Танки та бронетехніка від Хорватії − подробиці

Німеччина запросила Хорватію приєднатися до спільної програми закупівель танків Leopard 2A.

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"Міністри оборони Хорватії та ФРН Анушич і Пісторіус підписали сьогодні Лист про наміри, в якому висловлюють готовність двох країн доставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80, зокрема запасні частини та боєприпаси, зі складів Хорватії в Україну", − зазначило оборонне відомство Хорватії

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Кошти, які Хорватія отримає від ФРН для першого постачання цих танків і бойових машин, будуть використані Хорватією для закупівлі нових німецьких Leopard 2A8.

Із суми, яку Хорватія має сплатити за нові Leopard 2A8, вирахують вартість техніки, яку Загреб передасть Україні.

Хорватія готує новий пакет військової допомоги для України − що треба знати

Хорватія надішле черговий пакет допомоги.

Про це стало відомо під час пресконференції українського президента Володимира Зеленського з хорватським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем за підсумками третього саміту Україна − Південно-Східна Європа.

Україна наразі отримала від Хорватії 11 безпекових пакетів.

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Під час зустрічі з Пленковичем значну увагу приділили розвитку ОПК і спільного оборонного виробництва, включно з локалізацією.

Президент України і прем’єр-міністр Хорватії 9 жовтня провели переговори та підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між державами.