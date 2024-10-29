Кремль створить штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправить на війну проти України, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росія відправляє зеків з гепатитом на м'ясні штурми

Наказ міністра оборони Росії Бєлоусова №610, датований 10 жовтня, виключив гепатит С із переліку хвороб, наявність яких звільняє від військової служби.

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Для комплектування підрозділів із "гепатитних зеків" затвердили окремий порядок організації та прийому в російську окупаційну армію.

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Інфікованих гепатитом маркуватимуть як "контингент "С". Хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

Як зазначає ГУР, нове мобілізаційне рішення залучить до "м’ясних штурмів" на війні проти України тисячі ув'язнених.

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У тюрмах та ізоляторах на території центрального військового округу Росії налічується близько 10 тис. "гепатитників", однак добровільно готові йти на війну лише близько 15%.

За даними української розвідки, перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із таких зеків росіяни створюють у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків.

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Названі на честь гепатитів штурмові роти "В-С" розміщуватимуть на ТОТ Луганщини та Донеччини.

Мобілізація в Росії − що відомо

Президент Росії Владімір Путін розпорядився мобілізувати з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року на військову службу громадян РФ, які не перебувають у запасі й підлягають призову.

Зокрема, йшлося про призов 133 тис. росіян віком від 18 до 30 років.

16 вересня Президент Росії підписав указ, який збільшує штатну чисельність армії до 2 мільйонів 389 тисяч.

2 грудня 2023 року Владімір Путін збільшив штат своєї армії до 2 209 130, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.