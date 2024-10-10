У ніч проти 10 жовтня сили та засоби Служби безпеки України (СБУ), Сил оборони та Головного управління розвідки (ГУР) МОУ завдали ударів по аеродрому "Ханская" у Республіці Адигея, РФ.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

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Удар СБУ, ГУР та ССО по аеродрому "Ханская" - подробиці

На "Ханскій" дислокується російська 272-а навчальна авіаційна полоцька авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова.

Армія РФ використовує цей об'єкт для дозаправлення авіації та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

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За інформацією джерел, під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів.

Зокрема:

  • Су-34 ― 12 бортів
  • Diamond DA42 ― 2 борти
  • Л-39 ― 37 бортів
  • Су-35С ― 4 борти
  • Мі-8 ― 2 борти.

Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється. Відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація.

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«Головне управління розвідки продовжить знищувати ворожий військовий потенціал усіма доступними способами.

Ми нарощуємо власні спроможності атакувати військові об’єкти окупанта в глибокому тилу, тому Росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БПЛА українського виробництва. Далі буде», - повідомив співрозмовник в ГУР.

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Cупутниковий моніторинг також підтверджує масштабну детонацію на аеродромі. Місцева влада оголосила евакуацію.

«СБУ систематично знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у рф все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у Росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні», - зазначило поінформоване джерело у СБУ.

Атака дронів дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО по складу "Шахедів" у РФ - що відомо

Співрозмовник Kyiv Post також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад «Шахедів» в районі Ейська.

Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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