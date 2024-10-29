З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули двох дівчаток і чотирьох хлопчиків, віком від 8 до 16 років.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей − подробиці

«Ще шестеро сімей – нарешті на підконтрольній Україні території. З поки що окупованого лівобережжя області волонтерам вдалося повернути шістьох дітлахів. Це – двоє дівчаток і четверо хлопчиків, яким від 8 до 16 років», - ідеться у повідомленні.

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Серед тих, кого повернули – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата.

Завдяки рятувальній операції, яку провела організація «Save Ukraine», діти можуть забути про пережиті жахи.

Їх змушували відвідувати так звані «російські школи», що мають більше спільного не з освітою, а з ворожою пропагандою.

За десять місяців цього року з російської окупації вдалося евакуювати 224 дитини з Херсонської області.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.

9 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років

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2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.