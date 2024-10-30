У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічний наліт дронів 30 жовтня − подробиці

62 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Окрім дронів росіяни вдарили ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.

Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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 25 безпілотників локаційно втрачені внаслідок роботи РЕБ.

Останні атаки дронів на Україну − що треба знати

У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.

 20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.

У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу.  Наша ППО збила 41 дрон. 

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Сьогодні над областю збили понад 20 ворожих ударних безпілотників.

Українські військові також збили 44 ударних дрони під час атаки РФ у ніч проти 26 жовтня.

Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі, а 44 були локаційно втрачені. 

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