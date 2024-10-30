Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Окрім дронів росіяни вдарили ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.

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62 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

У ніч проти 30 жовтня сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні атаки дронів на Україну − що треба знати

У ніч проти 29 жовтня українські сили ППО знищили 26 із 48 ворожих дронів.

20 безпілотників локаційно втрачені, а ще один повернувся в Росію.

У ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська запустили по Україні 80 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу. Наша ППО збила 41 дрон.

Українські військові також збили 44 ударних дрони під час атаки РФ у ніч проти 26 жовтня.

Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі, а 44 були локаційно втрачені.