Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, пише Financial Times.

Переговори України та Росії про припинення ударів по енергетиці − подробиці

За словами журналістів, Київ прагнув відновити переговори за посередництва Катару, які майже вдалися в серпні до того, як зірвалися через вторгнення України під Курськом.

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За даними видання, Київ намагається вести переговори за посередництва Катару.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів", − пише FT.

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Зазначається, що з наближенням зими Україна стикається з викликами через масовані російські удари, які вже знищили майже половину енергогенерувальних потужностей.

"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території", − додало Financial Times.

За даними джерел видання, Україна та Росія вже нібито зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру в останні тижні в межах домовленості між їхніми спецслужбами. Однак Україна продовжуватиме бити по нафтопереробних заводах, щоб примусити Росію до переговорів.

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Видання також наголосило, що І Київ, і Москва раніше визнавали, що припинення атак на українську енергомережу та російські нафтопереробні потужності є спільним інтересом.

Офіс президента назвали умову для початку переговорів з Росією

Для початку переговорів Росія повинна відвести свої війська на позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що взаємне припинення ударів по енергетиці може бути першим кроком до завершення активної фази війни з Росією.

На його думку, така домовленість могла б стати важливим кроком до деескалації.

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"Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні об'єкти енергетичної інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", − наголосив Зеленський в інтерв'ю Financial Times.