Уряд США запровадив санкції проти 400 фізичних осіб та організацій в різних країнах, які сприяють війні Росії проти України.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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США запровадили нові санкції проти РФ

«Спираючись на безпрецедентні заходи, які ми вже запровадили у координації з нашими союзниками та партнерами, Сполучені Штати сьогодні запроваджують санкції проти близько 400 юридичних та фізичних осіб через те, що вони уможливлюють для Росії ведення незаконної війни проти України»,- наголосив Блінкен.

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Він зазначив, що ці дії спрямовані проти кількох секторів, важливих для підживлення воєнної машини РФ.

Зокрема, Держдепартамент США запровадив обмеження проти:

третіх країн, які сприяють оминанню запроваджених раніше санкцій

посадовців Міноборони Росії та оборонних компаній РФ

тих, хто підтримує розвиток російського майбутнього виробництва та експорту енергоносіїв.

«Ми вводимо санкції проти кількох компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення та заповнюють критичні прогалини російського ВПК, а також проти юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості РФ», - зауважив Блінкен.

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Санкції мінфіну США проти Росії - подробиці

Пакет обмежень проти 275 осіб і організацій, які допомагають РФ запровадило Міністерство фінансів США.

До санкційного списку потрапили як окремі компанії, так і розгалужені мережі оминання санкцій у 17 юрисдикціях, включно з Індією, Китаєм, Швейцарією, Таїландом і Туреччиною.

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Нові обмеження також охопили російських внутрішніх імпортерів та виробників ключових ресурсів й іншого обладнання для військово-промислової бази РФ.

Покарання запроваджені проти матеріально-технічних, технологічних, виробничих і аерокосмічних компаній Росії, які закуповують або виробляють військову продукцію чи ключові її компоненти.

Крім того, Міністерство торгівлі США додало до списку обмежень близько 40 іноземних компаній та розширило контроль над майже 50 іншими організаціями, щоби обмежити нелегальні потоки чутливих товарів до Росії.

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Мінторгівлі також обмежило експорт хімічних речовин-прекурсорів до Росії та Білорусі, щоби завадити виробництву речовин, які можуть використовуватися на полі бою.

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