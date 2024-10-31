Україна може вступити до Європейського союзу до 2029 року, пише DW, цитуючи єврокомісара з питань добросусідства і розширення Олівера Варгеї.

Коли Україна стане членом Євросоюзу − подробиці

ЄС створив додаткові спеціальні інструменти для прискорення вступу України.

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"Ці інструменти називаються План зростання, План України, залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб вони могли все підготувати та стати членами ЄС до кінця наступного мандата Європейської комісії", − пояснив єврокомісар.

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За словами Варгеї, цього часу буде достатньо для кожного, хто хоче приєднатися до ЄС.

30 жовтня Єврокомісія зазначала, що Україна досягає прогресу у виконанні критеріїв на шляху до членства в ЄС, а переговори щодо кластерів можуть розпочатись у 2025 році.

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Вступ України до ЄС − що відомо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що пріоритетом Польщі під час головування в Раді ЄС, яке розпочнеться у січні, буде питання розширення Євросоюзу.

На Закарпатті раніше відбувалася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Тоді прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що мета України – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Європейського Союзу.

22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року, зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.