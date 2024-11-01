З січня до кінця жовтня 2024 року Польща затримала 195 громадян України за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інформацію Прикордонної служби Польщі.

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Скільки українців затримали за допомогу мігрантам у Польщі

Представник пресслужби Прикордонної служби РП Кшиштоф Гжех повідомив, що з 1 січня по 29 жовтня цього року затримали 377 пособників у незаконному перетині нелегальними мігрантами кордону з Білоруссю.

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Більшість з них – 195 (51%) є громадянами України.

Від початку так званої міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні польські служби затримали 1754 пособників у незаконному перетину кордону з Білоруссю

Серед яких 740 (42%) є громадянами України.

Минулого року у Польщі було затримано 295 українців за такого роду діяльність.

А у 2022 році – 174 громадян України, у 2021 – 76 таких осіб.

За сприяння нелегальним мігрантам у Польщі цього року арештували 38 громадян України.

Від початку міграційної кризи в 2021 році запобіжний засіб у вигляді тимчасового арешту застосовувався загалом щодо 166 українців.

Після затримання польські органи, як правило, депортують пособників, які є громадянами третіх країн. У частині випадків щодо них також застосовується тимчасовий арешт на три місяці.

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Польща планує припинити надання притулку через міграційний тиск - що відомо

15 жовтня заступник очільника МВС Польщі Мацей Дущик заявив, що у Польщі кількість іноземних мігрантів сягнула значення «тимчасово гранична».

Уряд країни пропонує тимчасово призупинити право на надання притулку.

Водночас Польща потребує невеликої додаткової кількості іммігрантів залежно від попиту роботодавців.

Зокрема, це необхідно для сталої конкурентоспроможності польської економіки.

Заступник очільника МВС Польщі вважає, що ініціатива премʼєра Дональда Туска про тимчасове територіальне призупинення права на притулок це реакція на створення штучного міграційного тиску на кордоні з РБ, яке проводять Росія та Білорусь.