Росіяни зводять нові оборонні споруди біля Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».
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За даними моніторингової групи, вздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова росіяни будують паралельний міст, а також зводять оборонні споруди.
Також триває будівництво у південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова.
«Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет», - пише «Кримський вітер».
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