Росіяни зводять нові оборонні споруди біля Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

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Укріплення Керченського мосту: супутникові знімки

За даними моніторингової групи, вздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова росіяни будують паралельний міст, а також зводять оборонні споруди.

Також триває будівництво у південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова. 

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«Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет», - пише «Кримський вітер».

У РФ зійшов з рейок потяг з вугіллям 

Вночі у російській Башкирії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям. 

Аварія сталася на ділянці колії Іглино - Дема.

Обставини інциденту з'ясовують.

У соцмережах припускають, що попередньою причиною може бути дефект залізничного полотна.

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