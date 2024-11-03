«Росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет», - пише «Кримський вітер».

Також триває будівництво у південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова.

За даними моніторингової групи, вздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова росіяни будують паралельний міст, а також зводять оборонні споруди.

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Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

У РФ зійшов з рейок потяг з вугіллям

Вночі у російській Башкирії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям.

Аварія сталася на ділянці колії Іглино - Дема.

Обставини інциденту з'ясовують.

У соцмережах припускають, що попередньою причиною може бути дефект залізничного полотна.