Вночі у російській Башкирії з рейок частково зійшов потяг з вугіллям.

Про це повідомила Приволзька транспортна прокуратура РФ.

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У Росії зійшли з рейок понад 20 вагонів з вугіллям: що відомо

Аварія сталася на ділянці колії Іглино - Дема.

З рейок зійшли 22 вагони, завантажені вугіллям.

Російська прокуратура стверджує, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Обставини події встановлюють.

«Уфімська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання вимог законодавства щодо безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту», - зазначили у відомстві.

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Фото: Приволзька транспортна прокуратура РФ

Місцевий Телеграм-канал пише, що попередньою версією може бути дефект залізничного полотна.