Південна Корея розглядає можливість посилення допомоги Україні через інформацію про залучення Росією північнокорейських військових у війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни

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Війська КНДР у Росії: реакція Південної Кореї

«Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною», - пишуть аналітики.

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Вони, зокрема, послались на главу МЗС Південної Кореї Чо Те Юл, який 1 листопада у відповідь на запитання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ у Росії заявив, що «розглядаються всі можливі сценарії».

Чо підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ і за «вигодами», які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

РФ перекидає північнокорейських солдатів до районів біля українського кордону

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до українського кордону понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

У ГУР зазначили, що РФ озброїла північнокорейських військових мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами.

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«КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7», - йдеться в повідомленні ГУР.

Також солдатам КНДР у РФ видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».