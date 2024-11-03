Південна Корея розглядає можливість посилення допомоги Україні через інформацію про залучення Росією північнокорейських військових у війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Війська КНДР у Росії: реакція Південної Кореї 

«Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною», - пишуть аналітики.

Advertisement

Вони, зокрема, послались на главу МЗС Південної Кореї Чо Те Юл, який 1 листопада у відповідь на запитання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ у Росії заявив, що «розглядаються всі можливі сценарії». 

Чо підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ і за «вигодами», які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.

США намагаються вплинути на КНДР через Китай, щоб завадити участі у війні
Більше по темі

США намагаються вплинути на КНДР через Китай, щоб завадити участі у війні

Офіційні особи США наразі ведуть переговори з Китаєм.

РФ перекидає північнокорейських солдатів до районів біля українського кордону

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до українського кордону понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

У ГУР зазначили, що РФ озброїла північнокорейських військових мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами. 

Advertisement

«КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками  СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7», - йдеться в повідомленні ГУР. 

Також солдатам КНДР у РФ видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів». 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Британська розвідка назвала проблеми військ КНДР у Росії Росія
Британська розвідка назвала проблеми військ КНДР у Росії
Київ Пост
15г тому
США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні НАТО
США і НАТО мають розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні
Київ Пост
2д тому
США намагаються вплинути на КНДР через Китай, щоб завадити участі у війні Росія
США намагаються вплинути на КНДР через Китай, щоб завадити участі у війні
Київ Пост
2д тому
Північнокорейські військові вже присутні в Донецьку Росія
Північнокорейські військові вже присутні в Донецьку
Київ Пост
жов. 31
Спонсорований контент
" Попередній У Росії зійшов з рейок потяг з вугіллям
Далі » Окупанти зводять оборонні споруди біля Керченського мосту