Південна Корея розглядає можливість посилення допомоги Україні через інформацію про залучення Росією північнокорейських військових у війну.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни
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Війська КНДР у Росії: реакція Південної Кореї
«Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною», - пишуть аналітики.
Вони, зокрема, послались на главу МЗС Південної Кореї Чо Те Юл, який 1 листопада у відповідь на запитання про можливу відправку зброї в Україну після розгортання північнокорейських військ у Росії заявив, що «розглядаються всі можливі сценарії».
Чо підкреслив, що Південна Корея буде стежити за залученням північнокорейських військ і за «вигодами», які КНДР отримує від Росії, щоб визначити курс дій.
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РФ перекидає північнокорейських солдатів до районів біля українського кордону
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до українського кордону понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.
У ГУР зазначили, що РФ озброїла північнокорейських військових мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами.
«КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7», - йдеться в повідомленні ГУР.
Також солдатам КНДР у РФ видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».