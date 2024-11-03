У ніч на неділю росіяни вкотре атакували Київ дронами. 

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. 

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Про це повідомили в КМВА. 

Більшість БПЛА летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах. 

Нічна атака «шахедів»

Уламки збитих дронів впали в Шевченківському та Голосіївському районах Києва.  

У Шевченківському районі пошкоджена дорога, опора освітлення та електромережі. 

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Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.
Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.

У кількох будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. 

«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9 поверхи», - уточнили в КМВА. 

За даними міської військової адміністрації, ніхто не постраждав. 

Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.
Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.

Росіяни майже щоночі запускають дрони по Києву

Напередодні українські військові також збили всі ворожі дрони, які атакували Київ. Уламки впали в шести районах столиці. 

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Глава держави вкотре закликав Захід посилювати санкції проти РФ.

Внаслідок вчорашньої дронової атаки у місті пошкоджені багатоповерхівки. У кількох квартирах виникли пожежі. 

Госпіталізовано патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Попередньо - у нього отруєння засобами горіння.

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На Київщині зачепило лінії електропередач. 

У Бучанському та Вишгородському районах були відключення світла. 

Також тимчасово без електрики залишилася частина мешканців Голосіївського району Києва. 

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