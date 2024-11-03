У ніч на неділю росіяни вкотре атакували Київ дронами. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Про це повідомили в КМВА. Більшість БПЛА летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах. Нічна атака «шахедів» Уламки збитих дронів впали в Шевченківському та Голосіївському районах Києва. У Шевченківському районі пошкоджена дорога, опора освітлення та електромережі. Advertisement

Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.

У кількох будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна та двері. «Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9 поверхи», - уточнили в КМВА. За даними міської військової адміністрації, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки дронів у Києві. Фото: КМВА.