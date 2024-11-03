У ніч на неділю росіяни вкотре атакували Київ дронами.
Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.
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Про це повідомили в КМВА.
Більшість БПЛА летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах.
Нічна атака «шахедів»
Уламки збитих дронів впали в Шевченківському та Голосіївському районах Києва.
У Шевченківському районі пошкоджена дорога, опора освітлення та електромережі.
У кількох будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.
«Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9 поверхи», - уточнили в КМВА.
За даними міської військової адміністрації, ніхто не постраждав.
Росіяни майже щоночі запускають дрони по Києву
Напередодні українські військові також збили всі ворожі дрони, які атакували Київ. Уламки впали в шести районах столиці.
«Шахеди», які атакували Україну у жовтні, містять 170 тисяч іноземних компонентів, - Зеленський
Внаслідок вчорашньої дронової атаки у місті пошкоджені багатоповерхівки. У кількох квартирах виникли пожежі.
Госпіталізовано патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Попередньо - у нього отруєння засобами горіння.
На Київщині зачепило лінії електропередач.
У Бучанському та Вишгородському районах були відключення світла.
Також тимчасово без електрики залишилася частина мешканців Голосіївського району Києва.