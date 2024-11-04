В останні дні своєї передвиборчої кампанії кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп повторює, що якщо він програє вибори у вівторок, то це станеться через те, що демократи обманули його, розпалюючи побоювання щодо насильницької відповіді на будь-яку потенційну перемогу віцепрезидентки Камали Гарріс.

Через це десять штатів привели свої підрозділи Національної гвардії в стан готовності до придушення заворушень.

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Одного разу Трамп сказав своїм мітингувальникам, що він "ніколи не повинен був залишати Овальний кабінет" у 2021 році, коли він підбурював своїх прихильників йти до Капітолію, щоб зупинити визнання перемоги Джо Байдена в тому, що виявилося смертоносною спробою заколоту. Після майже чотирьох років судових оскаржень і розслідувань досі не знайдено жодних доказів, які б підтверджували заяву Трампа про "вкрадені" вибори.

Більше по темі Сині, червоні та "хиткі штати": чому їхні голоси важливі та вплив на вибори у США Kyiv Post дізнався що таке "хиткі штати" та чому від них залежить доля виборів в США, а також які рейтинги зараз мають Трамп та Гарріс.

І оскільки загальнонаціональні опитування пророкують чи не смертельну боротьбу на цьогорічних виборах, а фейкові, маніпулятивні пости в соціальних мережах підлили оливи у вогонь. Напруження ще ніколи не було настільки високим, і, зараз США можуть очікувати повторення хаосу, який був під час останніх виборів.

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Демократи готуються до провокацій Трампа після виборів

Представники Гарріс заявили в інтерв'ю ABC News минулого тижня, що вони готуються до того, що Трамп може передчасно заявити про перемогу до остаточного підрахунку всіх голосів, як він це зробив у 2020 році.

"Ми, на жаль, готові до того, що він це зробить. І якщо ми дізнаємося, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати єдністю американського народу ... ми готові відповісти", - сказала Гарріс, окресливши загалом план закликів до спокою в соціальних мережах у такому випадку.

Одна з груп зі спостереження за демократією заявила агентству Reuters, що "це спроба "посіяти насіння" майбутніх спроб зірвати вибори. Ми бачили це у 2020 році, і я думаю, що урок, який Трамп і його союзники засвоїли з того часу, полягає в тому, що вони повинні посіяти ці ідеї заздалегідь", - розповів Кайл Міллер, стратег з правозахисної групи "Захистимо демократію".

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Республіканці брешуть про фальсифікації на виборах у США 2024 - подробиці

Просуваючи антиімміграційний порядок денний, союзники Трампа б'ють на сполох через те, що негромадяни США "закидали виборчі урни своїми фіктивними голосами". Втім, принаймні одне дослідження, проведене Центром правосуддя Бреннана, виявило лише 30 підтверджених випадків таких голосувань з порушеннями з 23,5 мільйонів голосів, які він проаналізував після виборів 2016 року, і не згадає, чи були ці голоси за Трампа (який переміг тоді на виборах - ред.), чи за його опонентку Гілларі Клінтон.

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Близько 50 монахинь у Пенсильванії не існують, бреше представник республіканської партії.

Загально відома історія, яка сталася стався наприкінці жовтня. Палкий прихильник Трампа і агітатор республіканців ходив у штаті Пенсильванія (т.зв. хиткий штат - ред.), і помітив, як він вважав, порожню будівлю, де були зареєстровані десятки виборців. Тоді цей агітатор повідомив у соціальних мережах, що за цією адресою ніхто навіть не живе, тим самим нібито довівши ці теорії змови.

Як з'ясувалося, в будівлі проживає близько 50 монахинь-бенедиктинок, і сестри, які працювали в приймальні. Вони розповіли, що цей Кліфф Малоні (чий пост зі звинуваченнями в організації фальсифікацій набрав близько 3 мільйонів переглядів у соцмережі X (колишній Twitter) ніколи не підходив до дверей. Сестри заявили, що після цього вони розглядають можливість подати судовий позов проти республіканського активіста.

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"Бути несправедливо звинуваченим у фальсифікації виборів - це просто огидно, потворно", - сказала в інтерв'ю The Washington Post сестра Стефані Шмідт, настоятелька храму.

В іншому випадку, в "хиткому штаті" Джорджії, минулого тижня стало вірусним відео, яке нібито показувало нібито "не громадян США" з Гаїті, яких застали в черзі, щоб проголосувати на виборах президента США-2024. Ні для кого не стало несподіванкою, що це відео теж виявилося фейком, і ще менш несподівано, що американські чиновники з різних відомств минулого тижня визначили, що ця відео було продуктом кремлівських пропагандистів, які продовжують свої спроби посіяти розбрат серед американського електорату.

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А потім у окрузі Нортгемптон у Пенсильванії, як повідомляє Reuters, республіканський активіст опублікував відео, на якому хтось нібито доставив контейнер з фальшивими бюлетенями до будівлі окружного суду, і це відео переглянули близько п'яти мільйонів разів, що викликало ще більшу підозру. Але, як ви вже здогадалися, доставку насправді здійснив поштовий працівник США, який "буквально просто доставляв пошту", - заявив державний секретар Пенсильванії Ел Шмідт.

Тим не менш, Трамп використав навіть це спростоване/фейкове звинувачення на свою користь, написавши минулого четверга: "Ми зловили їх на шахрайстві в Пенсильванії" і вимагає кримінального переслідування.

В округах, де підтримують демократів, горять бюлетені

Втім, справді, під час цьогорічних виборчих перегонів в США були задокументовані кілька випадків фальсифікації бюлетенів, хоча інциденти сталися в ліберально налаштованих частинах Тихоокеанського Північного Заходу та Флориди.

Минулого тижня сотні бюлетенів були підпалені на двох виборчих дільницях у штатах Вашингтон і Орегон, які в переважній більшості проголосували проти Трампа у 2016 і 2020 роках. Слідчі все ще шукають підозрюваного, який, на їхню думку, винуватий в обох інциденти.

Майже всі спалені бюлетені, що були в урні у Ванкувері, штат Вашингтон, були знищені, тоді як більшість бюлетенів в урні в Портленді, штат Орегон (близький до штату Вашингтон як географічно, так і політично), вціліли після пожежі, що сталася того ж дня, повідомили представники виборчих комісій. Вважається, що ці інциденти пов'язані між собою, цитують телерадіокомпанії заяву представників влади штату.

Тим часом, в Майамі-Дейд (штат Флорида - ред.), де перевагу мають демократи, громадянин знайшов коробку і сумку з бюлетенями для дострокового голосування, що лежали посеред дороги. Водій здав бюлетені до поліцейської дільниці, і, за словами працівників виборчої комісії, ніщо в коробці та сумці не було підроблено.