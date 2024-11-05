Представники Нацгвардії у 20 штатів готові направити свої підрозділи до Вашингтона, якщо буде необхідність і офіційний запит у найближчі тижні після виборів і перед інавгурацією президента, пише Associated Press.

Які штати направлять Нацгвардію до Вашингтона − подробиці

Округ Колумбія поки зробив жодного офіційного запиту на залучення Нацгвардії Штатів.

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Урядовці готуються до того, що Капітолій США знову може сколихнути насильство під час затвердження результатів виборів Конгресом.

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Керівникк відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лоренсо зауважив, що наразі невідомо скільки саме солдатів буде потрібно.

Це залежатиме від потреб округу Колумбія, але Бюро Національної гвардії та штати очікують на запит.

Президентські вибори у США 2024 − що відомо

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

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29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів. Секретна служба Штатів встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів, а також Військово-морської обсерваторії США та будинку Гарріс в окрузі Колумбія.

Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США.

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Громада Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир на півночі Сполучених Штатів уже оголосила про результати виборів президента.