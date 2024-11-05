У Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення ЗСУ та північнокорейських військових, пише Financial Times.

ЗСУ вперше зіткнулися в бою з корейцями в Росії − подробиці

Раніше українські офіційні особи заявляли, що ЗСУ обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з моменту їхнього розгортання Росією в Курській області.

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Як зазначається, це перше пряме втручання іноземної армії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, а також розширення того, що вже стало найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни.

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Високопоставлений представник української розвідки підтвердив Financial Times військову участь військ Пхеньяна, але поки відмовився надати подробиці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок "необхідність рішучих дій" через поглиблення участі Північної Кореї у війні.

Більше по темі 10 тисяч солдатів із КНДР скоро можуть вступити в бій у Курській області Раніше держсекретар США Блінкена заявляв про те, що на Курщину прибули близько 8 тис. солдатів із КНДР.

"Ми закликаємо Європу усвідомити, що війська КНДР зараз [ведуть − ред.] агресивну війну в Європі проти суверенної європейської держави", − наголосив Сибіга на пресконференції.

За даними Суспільного, про великі зіткнення ЗСУ з військами КНДР "поки не йдеться".

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Війська КНДР у Курській області − що відомо

Солдати Північної Кореї вже потрапили під обстріл у Курській області Росії.

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.

Росія перекинула кілька тисяч північнокорейських військових на Курщину.

Раніше ЦПД заявляло, що північнокорейські військові вже в Донецьку.