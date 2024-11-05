В США завершилося дострокове голосування на виборах президента США, і чи не головним його результатом стало те, що у порівнянні з минулими президентськими виборами значно збільшилася частка республіканців, які вирішили обрати такий спосіб голосування.

За даними CNN, Edison Research та компанії Catalist, станом на 4 у 47 штатах та окрузі Колумбія, вже проголосувало понад 78 мільйонів виборців.

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Більше республіканців проголосували достроково – чому це важливо

Вже точно відомо, що цього року більше республіканців взяли участь у достроковому голосуванні.

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Видання повідомляє, що в 27 штатах, щодо яких Catalist має порівняльні дані, зареєстровані демократи використали 37% передвиборчих бюлетенів, тоді як зареєстровані республіканці - 35%. Це значне скорочення партійного розриву порівняно з 2020 роком, коли на такий же момент часу і в тих самих штатах зареєстровані демократи мали 12-відсоткову перевагу - 42% проти 30%.

У чотирьох із семи хитких штатів, які, найбільш ймовірно, вирішуватимуть долю президентських виборів, республіканці отримали більшу частку дострокових голосів, ніж чотири роки тому.

Демократи в цих штатах загалом зменшили свою частку порівняно з 2020 роком.

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Відомо, що в Арізоні 41% виборців напередодні дня виборів проголосували за республіканців, що на 4 пункти більше, ніж у 2020 році. Частка демократів на 3 пункти менша, ніж чотири роки тому, і становить 33%.

Республіканці Невади збільшили свою частку лише на 1 пункт з 2020 роком, до 37%, тоді як частка демократів там зменшилася порівняно з минулими виборами: з 38% у 2020 році до 34% цього року.

У Північній Кароліні, де Трамп зустрічався з прихильниками в останній день своєї кампанії, республіканці отримали 33% голосів перед виборами порівняно з 31% у 2020 році. Демократи отримали 32%, що на 3 пункти менше, ніж чотири роки тому.

А у критично важливій Пенсильванії республіканці отримали 33% голосів перед виборами, що на цілих 10 пунктів більше, ніж у 2020 році, тоді як демократи - 56%, що на 10 пунктів менше.

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Видання наголошує на тому, що такі дані дозволяють скласти загальну картину про те, хто вирішив проголосувати напередодні дня виборів, але вони жодним чином не дозволяють передбачати результати виборів.

Явка на достроковому голосуванні знизилася порівняно з 2020 роком

Цього року по всій країні набагато менше виборців вирішили проголосувати достроково з виборами 2020 року, які відбувалися під час пандемії.

Чотири роки тому понад 110 мільйонів американців проголосували достроково особисто або поштою - приблизно 70% усіх, хто взяв участь у виборах того року.

Ми не знатимемо остаточної загальної кількості виборців 2024 року ще кілька тижнів, поки не будуть повністю підраховані всі результати, втім, очікується, що передвиборче голосування становитиме близько 50% усіх бюлетенів - розподіл електорату, який більше схожий на проміжні вибори 2022 року.

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Хоча загалом передвиборче голосування знизилося, в деяких штатах більше виборців, ніж у 2020 році, вирішили проголосувати достроково,.

У ключових штатах - Північній Кароліні та Джорджії - у достроковому особистому голосуванні взяла участь рекордна кількість виборців, разом з тим, у Джорджії цей показник перевищив показники 2020 року.

Однак загальна кількість виборців, які взяли участь у достроковому голосуванні в Північній Кароліні, все ще була нижчою, ніж чотири роки тому, через те, що значно менше людей вирішили проголосувати поштою.