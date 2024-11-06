Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Президент Франції Емманюель Макрон, очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн та інші світові лідери привітали кандидата в президенти США Трампа з перемогою у виборах.

"Я впевнений, що керівництво президента Трампа сприятиме миру в усьому світі та в нашому регіоні, а також забезпечить перезапуск американо-грузинських відносин", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

У Грузії сподіваються, що кінець війни в Україні «перезавантажить» відносини Грузії з ЄС і США

14 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, і після цього відносини його країни з Євросоюзом та США нібито будуть «перезавантажені».

«Для нас важливим є одне — як тільки закінчиться війна в Україні — а ми думаємо, що це відбудеться наступного року — відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції », — заявив Кохабідзе.

Advertisement

Він додав, що відносини Грузії з ЄС та США «мають бути обов'язково перезавантажені», і як тільки закінчиться війна в Україні, «ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США».

9 жовтня Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

Трамп стане 47-м президентом США

Згідно із підрахунками Associated Press, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп здобув необхідні 277 голосів виборників.

Ці голоси забезпечують йому перемогу на президентських виборах США 2024 року.

Раніше ми писали про те, що після того, як 19 голосів виборців Пенсильванії перейшли до Трампа, він отримав 267 голосів виборників.

Advertisement

Відтоді, для фактичного оформлення перемоги Дональду Трампу залишалося лише три голоси, які йому легко повинні забезпечити результати голосування на Алясці, де традиційно переважають республіканці.