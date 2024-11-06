Сполучені Штати здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.

Запуск у перший день виборів президента США відбувся для демонстрації готовності до безпечного та ефективного стримування ядерних загроз, повідомили на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США.

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США випробували МБР Minuteman III для стримування загроз

ВПС США та ВМС успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Запуск відбувся 5 листопада з авіабази у Каліфорнії.

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Ракета, без бойового заряду, подолала понад 6700 кілометрів до випробувального полігону на Маршаллових островах.

У командуванні зазначили, що це планове випробування, одне з понад 300 вже проведених, і воно не пов'язане з поточною світовою ситуацією.

Метою таких запусків є демонстрація надійності ядерного потенціалу США та запевнення союзників у їхній безпеці.

США та Південна Корея провели військові навчання у відповідь на запуск балістики КНДР

1 листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні військові навчання за участі ударних безпілотників.

Це сталося невдовзі після запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

31 жовтня Південна Корея посилила санкції проти Північної Кореї у відповідь на випробування Пхеньяном твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

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Подробиці про санкційні обмеження проти КНДР читайте у матеріалі Kyiv Post.