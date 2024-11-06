Міжнародний легіон ГУР набирає як іноземців, так і українців через безпосередній рекрутинг.

Спецпідрозділ ГУР обіцяє кращі програми підготовки, сучасний рівень планування та надійне застосування.

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"Бути воїном Легіону ― означає бути ефективним, адже підрозділ пропонує сучасні програми військової підготовки, які відповідають  реаліям російсько-української війни", - нагадують в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

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Усі деталі можна дізнатись, написавши в дірект на офіційній сторінці Легіону в Instagram.

 

Минулого місяця Kyiv Post побував у тренувальному таборі Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Як тренується спецпідрозділ, сформований з іноземних добровольців.

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