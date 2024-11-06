Міжнародний легіон ГУР набирає як іноземців, так і українців через безпосередній рекрутинг.
Спецпідрозділ ГУР обіцяє кращі програми підготовки, сучасний рівень планування та надійне застосування.
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"Бути воїном Легіону ― означає бути ефективним, адже підрозділ пропонує сучасні програми військової підготовки, які відповідають реаліям російсько-української війни", - нагадують в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
Усі деталі можна дізнатись, написавши в дірект на офіційній сторінці Легіону в Instagram.
🇺🇦🦉🌐 ⠀— diu_legion (@DIU_Legion) November 6, 2024
Триває прямий рекрутинг українців. ⠀
В Міжнародний легіон ГУР МОУ. ⠀
❗️БЕЗ ТЦК, швидко ⠀⠀
🔸кращі програми підготовки ⠀
🔸сучасний рівень планування ⠀
🔸надійне застосування ⠀⠀
«Бути ефективним» замість «виживати»⠀⠀
➡️➡️➡️https://t.co/ia5nu6PN0N pic.twitter.com/5gGnsUfWMZ
Минулого місяця Kyiv Post побував у тренувальному таборі Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Як тренується спецпідрозділ, сформований з іноземних добровольців.