Кабінет міністрів Литви схвалив законопроєкт, який дозволить державним органам країни закуповувати зброю категорії А для України, повідомляє Delfi.

Литва зможе купувати ще більше зброї для ЗСУ

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону про контроль над зброєю та боєприпасами.

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Ці зміни дозволять Центральному агентству управління проєктами (ЦАУП) закуповувати зброю категорії А, аксесуари до неї та боєприпаси для України.

Наразі ЦАУП, яке реалізує спільні проєкти підтримки ЄС для України, не має права виступати посередником у закупівлі зброї категорії А.

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Це обмежує можливості Литви у наданні допомоги Україні.

Міністерство внутрішніх справ Литви, яке розробило законопроєкт, вважає, що він дозволить литовським установам конкурувати з установами інших країн ЄС за реалізацію проєктів підтримки України.

Яка зброя належить до категорії А

Зброя категорії А - це автоматична вогнепальна зброя.

До неї належать:

штурмові гвинтівки (наприклад, АК-47, M4)

кулемети (наприклад, ПКМ, M240)

пістолети-кулемети (наприклад, MP5, Узі)

автоматичні пістолети (наприклад, Glock 18, Beretta 93R)

Основна відмінність зброї категорії А від інших видів вогнепальної зброї полягає в тому, що вона здатна вести безперервний вогонь, тобто стріляти чергами, поки натиснутий спусковий гачок і в магазині є патрони.

Україна та Литва підписали меморандуми про співпрацю у сфері оборони

4 листопада представники України та Литви підписали меморандум, який передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій

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11 вересня під час Форуму оборонної промисловості в Києві між Україною та Литвою був підписаний меморандум про співпрацю у сфері оборони.

9 вересня під час засідання у форматі Рамштайн Литва повідомила, що надішле 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця".

25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".