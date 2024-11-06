13-14 листопада у варшавському виставковому центрі EXPO XXI відбудеться міжнародна виставка і конференція ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy.

У заході візьмуть участь сотні учасників із близько 30 країн світу, пишу Укрінформ з посиланням на організаторів виставки-конференції.

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ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy у Варшаві - що відомо

Основні цілі заходу:

  • залучення міжнародного фінансування для відбудови українських міст та регіонів
  • допомога енергетичним компаніям України у відновленні інфраструктури
  • залучення інвестицій у міста, які приймають переселенців.

Серед учасників будуть енергетичні, будівельні, архітектурні та інжинірингові компанії; державні органи України; територіальні громади; міжнародні організації та фонди; міста-побратими та країни-партнери.

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Ключові події:

  • інвестиційна конференція ЄС-Україна
  • марафон громад за участю близько 20 громад з України
  • міжнародна енергетична конференція.

Виставка організовується під патронатом Міністерства енергетики України та за підтримки Міністерства відновлення, Міністерства економіки України, Американської торгово-промислової палати в Україні.

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За матеріалами Укрінформ
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