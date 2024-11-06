13-14 листопада у варшавському виставковому центрі EXPO XXI відбудеться міжнародна виставка і конференція ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy.
У заході візьмуть участь сотні учасників із близько 30 країн світу, пишу Укрінформ з посиланням на організаторів виставки-конференції.
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ReBuild Ukraine Сonstruction&Energy у Варшаві - що відомо
Основні цілі заходу:
- залучення міжнародного фінансування для відбудови українських міст та регіонів
- допомога енергетичним компаніям України у відновленні інфраструктури
- залучення інвестицій у міста, які приймають переселенців.
Серед учасників будуть енергетичні, будівельні, архітектурні та інжинірингові компанії; державні органи України; територіальні громади; міжнародні організації та фонди; міста-побратими та країни-партнери.
Ключові події:
- інвестиційна конференція ЄС-Україна
- марафон громад за участю близько 20 громад з України
- міжнародна енергетична конференція.
Виставка організовується під патронатом Міністерства енергетики України та за підтримки Міністерства відновлення, Міністерства економіки України, Американської торгово-промислової палати в Україні.
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