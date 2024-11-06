Поки Трамп заявляє про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

Найперша емоція- невизначеність. Більшість респондентів кажуть – Трамп для них – непередбачуваний. Але так чи інакше, вони очікують змін.

Як українці ставляться до нового обрання Трампа? Які відчувають емоції та чого очкують? Київ Пост вирушив на вулиці Києва з бліц-опитуванням українців.

З іншого боку, багатьох українців втомила невизначена та вкрай обережна політика адміністрації Джо Байдена, допомогу якої у війні багато українців вважали вкрай недостатньою.

Що означатиме президентство Трампа для України? Багато українців пам’ятають його заяви про перспективи скорочення допомоги у війні на виживання, яку Україна веде проти Росії вже майже три роки.

«Поки що не зрозуміло, треба ще чекати. Путін його не прийме, однозначно, а по нам треба ще чекати», - каже Ірина, доцентка університету.

«Це гра в казино. Україна не може знати, що буде з Трампом. За Камали Гарріс, ми могли б теоретично сказати, що буде те ж саме, що з Байденом, то з Трампом це чиста лотерея. Або будемо вигравати, або статус-кво», - каже студент Артур.

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«Для Америки це не дуже класно було б. Для України в принципі добре», - каже студентка Марія.

Багато людей сподіваються на те, що допомога Україні збільшиться. Або, як мінімум, не зменшиться.

«Як на мою думку, будуть зміни в кращий бік, тому що підтримка від Трампа вже була – перші Джавеліни надано було саме за його каденції, я думаю, будуть зміни», - каже Денис, тренер бальних танців.

«Коли Трамп вперше став президентом, ми розказували, який Трамп поганий, щ це клоун і так далі. Він став президентом, і яке буде після такої риторики ставлення президента до держави? З іншого боку, в США сильні інституції, президент там- не диктатор», - каже Ілля, асистент кафедри історії мистецтв.

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«Я думаю, він цими своїми радикальними висловами навіть заглушить Путіна. Він же казав. Що буде бомбити Москву, от чекаємо, можливо, він надасть нам ракети і дозволить ними стріляти», - каже Василь, архітектор.

Критики ж насторожені заявами Трампа про «швидке закінчення війни», які вони сприймають як форму тиску на Україну з вимогою віддати свої території.

«Це мене розстроїло… чому? Трамп лякав нас тим. Що Трамп перестане нам допомагати зброєю, закінчить війну, і перший дзвінок він обіцяв дати президенту Росію», - каже Герман, пенсіонер.

«Я розчарований, якщо чесно, я чомусь не очікував, що Трамп переможе. І з одного боку, я розчарований, а з іншого, я впевнений, що США будуть і далі дотримуватись стратегії, якої вона дотримувалась і раніше щодо України», - каже аспірант Олександр.

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«Не знаю, думаю, що і Гаріс і він не ідеальні кандидати стосовно України, тож буде як буде», - каже студентка Софія.

Але головне, на чому більшість згодні – дуже багато залежатиме від політики в першу чергу української влади.

«Для мене результат виборів не має суттєвого значення. Маємо в першу чергу дивитись на свою владу, а не на американську. – але це ключовий союзник! – Я розумію, що це ключовий союзник, але його поведінка залежить від того, як ми себе будемо поводити», - каже Сергій, оператор.

«Це буде залежати від нашого уряду, нашого суспільства, нам потрібно всім працювати для того, щоб нормально комунікувати зі США, з ким би то не було. – Кажуть, що раніше ми багато комунікували саме з демократами, недостатньо приділяли уваги консервативному табору. – Я з цим погоджуюсь, потрібен баланс, розуміння того, що все міняється, і наша влада колись мінятиметься, тому потрібно тримати баланс і з усіма комунікувати», - каже директорка компанії Джейн Алієва.

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«Що при одному, що при іншому президенті, те, що натворила наша влада, привела до того, що ми будемо підніматися по слизькій дорозі уверх проти дощу та вітру. Тож незалежно від президента в США, який багато на що впливає, все залежить від нас», - вважає військовослужбовець Володимир.