На цьому тижні кияни зможуть відвідати фестивалі й маркети, цікаві виставки та концерти відомих гуртів. У нашій добірці ми зібрали все найцікавіше – на будь-який смак та гаманець. Повний список заходів, які відбудуться цього тижня, дивіться в афіші.
Концерт гурту Adam
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Український гурт Adam виступить перед глядачами з супроводом джазових музикантів. Нове звучання вже відомих пісень стане можливим завдяки поєднанню романтичної атмосфери пісень гурту з джазовими імпровізаціями.
ADAM був заснований Мішею Клименко та його дружиною Сашею Норовою. Гурт став відомим завдяки своїм чуттєвим та душевним композиціям та вже має своїх постійних слухачів та мільйони переглядів/прослуховувань на стримінгових платформах.
Трамп – знову! Як реагують українці на вулицях Києва
Ціна: від 700 грн. Квитки
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: 8 листопада 18:00
Концерт бандуриста Юліяна Китастого
Сольний концерт, де глядачам представлять цикл авторських імпровізацій від талановитого українського бандуриста, який зараз проживає в Нью-Йорку. Він буде виконувати композиції, яким присвятив останні 20 років свого життя, на чудовій бандурі харківського виробництва. У своїх композиціях Юліян проживає різноманітні строї та лади. Його музика це докорінно нові звучання та цілі музичні потоки на традиційному інструменті.
Юліян є послідовником бандурного світогляду Гната Хоткевича та щиро вірить, що на бандурі можна творити та виконувати абсолютно унікальну музику, яка не має бути схожою на те, що створюється і грається на інших інструментах.
Ціна: 400 грн. Квитки
Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 18
Коли: 8 листопада 18:30
Фестиваль Українського Хаосу та Тетяна Власова
Фестиваль Українського Хаосу планує різножанровий вечір, де буде збирати кошти на пікап для саперів. Серед подій вечора виступ талановитої поетеси Тетяни Власової, що зачитає свої чуттєві вірші. Гурт The Кум запалить і заспіває про Кума, який не бухає, Посівну і про те, що буває з тим, хто “не любив Україну”.
Також гостями вечора буде Гурт Е.К.А., що виконає пісні про віру в Україну. І це лише початок — буде багато цікавого, та справжній Хаос.
Ціна: 250–1000 грн. Квитки
Де: Docker-G Pub, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13
Коли: 08 листопада з 18:00
Маркет вінтажу та українських брендів і Jazz у КультМотиві
З 8 по 10 листопада у КультМотиві будуть проходити цікаві та атмосферні події. У вечір п'ятниці лунатиме Jazz при свічках. Де всі гості зможуть насолодитися келихом вишуканого вина, смачно поїсти та провести гарний вечір серед чуттєвих декорацій Подолу.
А вже 9-10 листопада, цими вихідними, вас чекатиме маркет вінтажу та українських брендів Eat My Vintage. У програмі заходу лекторій про архітектурну історію столиці, великий маркет прикрас, одягу, парфумерії та декору для дому. Окрім цього всі відвідувачі події зможуть насолодитися різноманітними стравами кухні закладу та скуштувати теплі пряні напої.
Ціна: на Jazz бронювання столиків безкоштовне, на маркет вхід 200 грн
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 8 листопада 18:30, 9-10 листопада з 12:00
Фестиваль сиру та вина Kyiv Food and Wine Festival
Kyiv Food and Wine Festival пройде в найоригінальнішій локації столиці — на ВДНГ. На гостей чекають крафтові сировари, більше ніж 30 українських виноробів, творчі майстер-класи та презентація української автентичної гри "Флірт гуляння". Для поціновувачів не тільки вина, але й книжок відбудеться поп-ап від книгарні Readeat, а для всіх, хто хоче розслабитися, будуть традиційні танці та виступи колективів "ЩукаРиба" та "Збитень".
Особливі відчайдухи зможуть взяти участь в забігу Kyiv Wine Run 2024, а любителі попоїсти зацінять фудкорт із реберцями, піцою та сучасними українськими стравами.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1 (1-й павільйон)
Коли: 9-10 листопада з 11:00
KOZAK SYSTEM із програмою "Люди-Титани"
Гурт КОZAK SYSTEM – це легендарний колектив, що став обличчям України на міжнародній музичній арені. Творчість гурту чудово відображає реалії українського сьогодення, підтримуючи мільйони українців у складні моменти життя та мотивуючи знаходити маленькі радості щодня.
9 листопада KOZAK SYSTEM виступлять з великим сольним концертом, де представлять новий альбом "Земля. Вітер. Вогонь". Окрім цього поціновувачі творчості гурту зможуть почути вже давно знайомі улюблені хіти. Цього вечора колектив відсвяткує своє десятиліття, тож запрошує всіх відмітити цю подію разом з ними.
Ціна: від 350 грн. Квитки
Де: Палац Спорту, Спортивна площа, 1
Коли: 09 листопада 17:00-20:00
Арттерапія в оранжереї на ВДНГ
У непрості часи важливо знайти внутрішній ресурс, який допоможе подолати всі негаразди. Тож запрошуємо на терапію під керівництвом досвідченого психолога та талановитої художниці Катерини Медвідь. Разом з її допомогою ви зможете відкрити нові грані свого "я" через мистецтво та відчути терапевтичну силу творчості як засобу для відновлення зв'язку зі своїм внутрішнім "я".
Арттерапія це одна з ефективних технік самодопомоги для підтримки емоційного балансу. Ви зможете віднайти атмосферу підтримки та натхнення, обмінюючись досвідом з іншими та спробувати різні техніки малювання акриловими фарбами.
Ціна: 1000 грн. Реєстрація тут
Де: Оранжерея, ВДНГ
Коли: 10 листопада 14:00
Виставка "Світломорок"
В експозиції виставки, що пройде в артфундації "Дукат", будуть включені як дерев’яні скульптури Володимира Семківа, створені за часів російської інвазії в Україну, так й мальована тушшю графіка Мирослава Ягоди. Талановитий художник створював свої роботи в проміжку з 1980-х й до початку 2000-х років.
Ці два митці належать до різних генерацій, тож не дивно що у них різні художні методи, вони обрали зовсім протилежні матеріали для творчості. Проте кожен із них у своїй практиці звертається до трансцендентних категорій, немов балансуючи у просторі світломороку. Так, Мирослав Ягода вибудовує свою макабричну сценографію, а Володимир Семків рефлексує довкола психоемоційних станів, що накривають людину в умовах кризи.
Ціна: вхід вільний
Де: артфундація "Дукат", вул. Володимирська, 5
Коли: до 20 грудня, пн–нд: 11:00–19:00