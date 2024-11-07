Майбутній президент США Дональд Трамп може назвати кілька головних фігур своєї адміністрації вже скоро, пише CNN.

Коли Трамп назве головні фігури майбутньої адміністрації

Республіканець уже підготував низку документів і поправок до нормативних актів, які ухвалить у перший день після вступу на посаду.

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CNN зазначило, що Трамп зосереджений на тому, що він зробить відразу після складання присяги 20 січня 2025 року.

6 листопада місто Палм-Біч у Флориді було переповнене потенційними членами його другої адміністрації. Більшість була на вечірках з нагоди його перемоги.

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Республіканець може оголосити про рішення щодо деяких головних посад уже протягом кількох днів.

Трамп став новим президентом США − що відомо

За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

Більше по темі Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа Шмигаль вказав на нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні як на позитивний показник того, що буде далі.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

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Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції. А його радники своєю чергою висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні.