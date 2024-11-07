Зважаючи на наближення зими, український уряд спільно з іноземними партнерами узгодив збільшення обсягу імпорту електроенергії до 2,1 ГВт, а також домовився про резервну "аварійну підтримку".

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

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Українські енергооб’єкти готові до зимового періоду

"Ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовлено про збільшення фактичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо узгоджено додатковий обсяг так званої аварійної підтримки", - зазначив він.

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Шмигаль додав, що триває розвиток розподіленої генерації. За його словами, для підприємств діють державні програми, що сприяють встановленню альтернативних джерел енергії.

Прем'єр наголосив, що в Україні є достатньо різного обладнання, газу в сховищах та вугілля на складах.

"Підприємства також мають можливість імпортувати електроенергію, щоб убезпечити себе від потенційних відключень взимку", - зазначив він.

Окрім того, під час форуму очільник уряду охарактеризував стан макрофінансової стабільності.

"Продовжуємо співпрацю з МВФ, реалізуємо програму Ukraine Facility з ЄС. Очікуємо отримати від країн G7 та ЄС 50 млрд дол. завдяки використанню заморожених активів Росії. Країна матиме ресурси для фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету", - сказав він.

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Шмигаль зауважив, що у межах форуму до дискусії долучилися представники бізнесу. Серед ключових тем обговорювалися також економіка, логістика, бронювання та підтримка бізнесу.

ЄБРР запустило кредитні гарантії для позик на енергетичну інфраструктуру

Європейський банк реконструкції та розвитку запустив програму розподілу ризиків у розмірі 700 млн євро з українськими банками – Energy Security Support Facility.

6 вересня стало відомо, що на об'єктах НЕК "Укренерго" захисні споруди готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.

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Уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

Подробиці щодо забезпечення українців електроенергією у зимовий період читайте в матеріалі Kyiv Post.