Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним та майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року, каже речник Кремля Дмітрій Пєсков у четвер, 7 листопада.

«Спілкування Путіна з Трампом до інавгурації не виключено. Кремль виходить із заяв обраного президента США», — стверджує Пєсков, як пише російське пропагандистське медіа Риа.Новости.

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Пєсков заявив, що наразі не було контактів між представниками РФ і штабом Дональда Трампа, а також не ведеться робота над організацією зустрічі Путіна з майбутнім президентом США.

Кремль також прокоментував обіцянки Трампа про швидке завершення війни РФ проти України, зазначивши, що хоча США можуть сприяти завершенню конфлікту, це неможливо зробити за один день.

Більше по темі Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа Шмигаль вказав на нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні як на позитивний показник того, що буде далі.

Раніше, 6 листопада, Пєсков повідомив, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою на виборах, оскільки США є країною, яка бере участь у війні проти Росії.

Втім як пише російське медіа “Верстка”, російські еліти висловлюють сподівання, що перемога Дональда Трампа може покращити позиції Росії в її війні з Україною.

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Зокрема, представники російської влади та еліти, включаючи Путіна, неофіційно привітали Трампа з перемогою, повідомляють джерела видання в російському парламенті та близькі до Кремля.

Представники російської політичної еліти висловили свої вітання Дональду Трампу неофіційно через знайомих у Міністерстві закордонних справ Росії. Серед тих, хто привітав Трампа, були президент Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, голова правління "Сбербанку" Герман Греф та спікери палат парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін.

Водночас, як пишуть журналісти, у Кремлі не сприймають серйозно ідею Трампа про завершення війни між Росією та Україною за один день, зазначаючи, що це можна зробити лише шляхом різкого припинення допомоги Україні, а не іншими методами, як-от погрозами Путіну чи Зеленському.