Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

Про це повідомив британський уряд.

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Британія ввела один з найбільших пакетів санкцій проти РФ

"Сьогоднішнє рішення зриває постачання життєво важливого обладнання для воєнної машини Путіна та пригнічує російську зловмисну ​​діяльність у всьому світі, викриваючи корупційну діяльність російських проксі-військових груп в Африці", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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Санкції накладено на організації в Китаї, Туреччині та країнах Центральної Азії, які постачають до Росії товари, необхідні для ведення війни в Україні, такі як верстати, мікроелектроніка та компоненти для безпілотників.

Під санкції потрапили три приватні військові компанії, пов'язані з Кремлем, включаючи "Африканський корпус", а також 11 осіб, причетних до порушення прав людини в Африці.

Санкції накладено на агента ГРУ, причетного до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

"Путін майже 1000 днів перебуває у війні, на яку він планував витратити лише кілька днів. Він зазнає поразки, а ми продовжимо тиснути на Кремль та підтримувати український народ у його боротьбі за свободу", - наголосив Леммі.

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Нові санкції були оголошені напередодні саміту Європейського політичного співтовариства у Будапешті, де прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує обговорити протидію російській агресії та підтвердити підтримку України.

Санкції Британії проти Росії − подробиці

28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.

17 жовтня Велика Британія оголосила про накладання санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

Ще 18 кораблям "тіньового флоту" буде заборонено відвідувати порти Великої Британії, та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських послуг.

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10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.

Уряд Британії раніше вніс у санкційний список п'ять суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".