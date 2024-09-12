Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) запускає програму розподілу ризиків у розмірі 700 мільйонів євро з українськими банками – Energy Security Support Facility.

Дві транзакції з цього обсягу ЄБРР уже підписав, розповів Френсіс Маліж, виконавчий директор та керівник групи фінансових установ ЄБРР, в інтерв’ю Kyiv Post.

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“Ми вже затвердили транзакцію на 150 мільйонів євро з Укргазбанком, яку ми підписали 11 вересня в Лондоні. Друга транзакція — це 175 мільйонів євро, яку ми плануємо підписати з ПриватБанком”, – повідомив Маліж.

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Це додаткова програма на базі кредитних портфельних гарантій, які ЄБРР запустив із 2022 року у партнерстві з українськими банками.

Нова програма ЄБРР надаватиме кредитні гарантії для українських банків-партнерів, а вони зможуть позичати домогосподарствам, малому і середньому бізнесу та державним підприємствам. За цією програмою ті зможуть придбати потужності для генерації електроенергії, в тому числі сонячні панелі, генератори, або інше потрібне обладнання.

Більше по темі Норвегія скасувала обмеження оборонпрому проти Туреччини Ембарго на постачання зброї з’явилося після початку операції "Джерело миру" на півночі Сирії у 2019 році.

Ініціатива ЄБРР націлена на невідкладну допомогу для енергетичної системи, яка потерпає від руйнувань через російські обстріли. “Якщо в Україні буде тисяча об'єктів енергетичної генерації, знищити всі їх буде набагато складніше”, – сказав Маліж.

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Кредитні гарантії були обрані через достатню ліквідність банківської системи, щоб подолати невпевненість банків щодо ризиків кредитування клієнтів.

“Люди дуже добре зберігають свої депозити в банківському секторі. Однак банки обережніше ставляться до ризику кредитування українських клієнтів. Особливо це стосується банків із закордонними акціонерами — програма ЄБРР допомагає їм пояснити своїм акціонерам, що вони беруть ці ризики на себе разом із партнерами з ЄБРР, і це відіграє важливу роль у переконанні управлінських команд, акціонерів і штаб-квартир у тому, що ризик виправданий”, – пояснив Маліж.

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ЄБРР хоче запустити воєнне страхування наземних вантажів в Україні

Оскільки воєнне страхування для перевезення морем уже працює, ЄБРР працює над страхуванням від воєнних ризиків для внутрішніх наземних вантажів всередині країни.

Росія готує нові удари по енергосистемі - Шмигаль

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.

Загалом, уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

Шмигаль зазначив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла.

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"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися.

Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - наголосив Шмигаль.

Центр протидії дезінформації прогнозує, що відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу.

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, існує кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації в енергетичному секторі в осінньо-зимовий період, залежно від перебігу подій.

Подробиці щодо забезпечення українців електроенергією у зимовий період читайте у матеріалі.