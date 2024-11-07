Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США, і це не дивно, викликала побоювання в Києві щодо наслідків для України.

Якщо згадати про те, що Трамп та його радники говорили під час передвиборчої кампанії, то для України це справді тривожна звістка.

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Заходи, які пропонує команда Трампа, по суті, зводяться до:

- Скорочення або припинення американської допомоги Україні

- Примусити Київ погодитися на компромісний мир, вигідний Москві, щоб переконати Путіна припинити або призупинити війну проти України.

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Це може означати:

- Україна буде змушена прийняти безстрокову угоду про припинення вогню на нинішній лінії фронту, тобто на своїй території

- Україна змушена відмовлятися від територій (Крим, Донбас)

- Україна буде виключена з числа кандидатів на членство в НАТО

Більше по темі Переговори Путіна і Трампа: Москва розглядає потенційний діалог напередодні інавгурації Кремль не виключає переговорів між Путіним і Трампом до інавгурації, оскільки російські еліти сподіваються, що перемога Трампа може покращити позиції Росії у війні з Україною.

- Україну "нейтралізують" і перетворюють на буфер.

Якщо такий план буде запропонований, тоді:

- Він буде відкинутий командою Зеленського та більшістю населення України

- Може спричинити розкол в українському суспільстві - якщо компроміси будуть прийняті - і, можливо, призвести до краху влади Зеленського

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- Такий план підживить спротив проти США та зневіру в тому, що Захід надійний союзник/прихильник демократії, державного суверенітету та європейської безпеки

- Він ускладнить реконструкцію та відновлення України (репарації, інвестиції, тощо)

- Призведе до того, що мільйони українців залишаться за межами своєї "покинутої" країни

- Росія залишиться безкарною, і який сигнал це дасть світові

- Російський вплив/гегемонія в регіоні будуть відновлені - з Білоруссю і Грузією, і, можливо, Молдовою, які також будуть списані з рахунків

- Сама Європа почуватиметься покинутою і ще більш незахищеною з боку ізоляціоністських MAGA США

- Вороги демократії відчують себе тріумфаторами і будуть заохочені.

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Що можуть запропонувати Україні, щоб переконати її піти на поступки?

Земля, заради миру, але якого миру?

Гарантії безпеки та/або членство в НАТО?

Членство в ЄС?

Фактори, які необхідно враховувати:

Яку лінію насправді обере Трамп? Досі незрозуміло.

Чи буде він мачо, який не захоче виглядати зрадником України, задобрюючи Путіна?

Кого він призначить своїми радниками та відповідальними за безпеку, управління зовнішніми відносинами тощо?

Як відреагують ЄС та Велика Британія? Позиція Трампа об'єднає, активізує чи розділить їх?

Нинішнє скрутне становище Зеленського

Зеленський і Україна опинилися в невдалій ситуації, яка змушує українського президента проковтнути свою гордість і спробувати втертися в довіру до обраного президента США та його союзників (наприклад, угорського Орбана). Але у нього немає іншого реалістичного варіанту, і його реакція зрозуміла.

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Наразі його головні завдання:

Спробувати переконати команду Трампа не залишати Україну

Президент України може розглянути можливість заміни свого посла у Вашингтоні, який відштовхнув керівництво Республіканської партії під час президентських виборів

Переконати Трампа, апелюючи до його его, що він може залишитися в історії, як арбітр справедливого миру, і показати, що він не піддається впливу Путіна, як його змальовують

Підтримувати моральний дух у власній країні і не підживлювати спекуляції про те, що він може капітулювати

Заручитися підтримкою інших прихильників України сподіваючись, що вони зможуть вплинути на Трампа і зберегти власну підтримку України

Переконати президента США, який залишає посаду, вжити заходів для забезпечення підтримки України, принаймні у найближчому майбутньому.

Хоча може здатися, що багато з цих пропозицій - це психологічна маніпуляція, слід визнати, що велика частина політики є саме такою. І Трамп, і Зеленський довели, що є майстрами в управлінні сприйняттям ЗМІ.

Можливо, це може бути тим спільним знаменником, на якому зможуть розбудуватися нові відносини між новообраним «лідером вільного світу» та лідером світової боротьби за свободу.