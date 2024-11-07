Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із основних елементів внутрішнього Плану посилення України є економічна складова.

Про це він сказав у зверненні до учасників Київського міжнародного економічного форуму.

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Україна активно готує План внутрішнього посилення

«Держава може досягати амбітних цілей лише у взаємодії із суспільними силами, із бізнесом. Саме тому я хочу подякувати всім вам за те, що ви з нашою державою, що ви в Україні, допомагаєте державі», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що кожне підприємство, що працює, – це інвестиція у майбутнє нашої держави.

«Цими тижнями ми готуємо наш внутрішній План посилення України, внутрішньої стійкості, наших внутрішніх завдань для перемоги.

І в ньому одним із ключових елементів буде саме економічний елемент, бізнесовий, те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету й нашого захисту від зовнішньої агресії.

Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього Плану, саме економічного напряму», - сказав Зеленський.

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Він додав, що цю роботу веде перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та наголосив, що «стратегічне бачення підприємців буде враховане».

Президент виступив перед учасниками форуму онлайн дорогою до Будапешту, де проходить саміт Європейської політичної спільноти.

План посилення України - що відомо

24 жовтня Президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Плану внутрішнього посилення України.

План стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

Внутрішня частина Плану посилення охоплює:

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