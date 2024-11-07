Сьогодні у Будапешті стартував п’ятий саміт Європейської політичної спільноти.

Kyiv Post зібрав головні заяви Президента України Володимира Зеленського зі звернення до учасників саміту.

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Для Росії буде уроком те, що її активи працюють на Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не цінує людей та моралі, а тільки гроші. І тому для Росії буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.

«Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що саме в Україні російські війська зруйнували сотні міст і сіл, мільйони наших людей втратили свої домівки.

Також він наголосив, що «рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні».

Україні потрібна зброя, а не підтримка в переговорах із РФ

«Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше», - сказав Зеленський.

Він додав, що лідер Росії Володимир Путін «думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати».

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«Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого. Нам треба підштовхнути Росію до цього», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що війна відбувається на українській землі, тому саме Україна має вирішувати що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни.

Він додав, що «під час цієї війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів».

«Наприклад, що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету. Швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку – не на словах, а через НАТО. Україна взяла це до відома», - заявив Президент.

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Зеленський: Поки не знаємо майбутні дії Трампа, але сподіваємося на сильніші США

Президент України сподівається, що Сполучені Штати стануть ще сильнішими за президентства Трампа, оскільки саме така Америка потрібна Європі.

«Вчора я розмовляв із президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою», - сказав він.

Зеленський зауважив, що Європа та США - союзники, тому важливо, що це був сильний дует.

За його словами, виклики для всього світу зростають, і війна Росії проти України за останній рік суттєво посилилася.

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«І саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз, по суті, веде війну в Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі», - наголосив Президент.

Він вказав на те, що після саміту Європейського політичного співтовариства в Британії в липні було багато розмов про "необхідність поступитися Путіну, відступити, піти на якісь поступки".

«І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" Путіну. Це неприйнятно для України і є самогубством для всієї Європи. І що далі? Чи повинна Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж залишить Європу в спокої?» - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що концепція "мир через силу" вже "не раз доводила свою реалістичність і ефективність".

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За його словами, не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції, можна купити справедливий мир.

Росія досі отримує прибутки від продажу нафти, щоб продовжувати війну

«Ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу?», - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що Росія все ще втручається в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен.

Він наголосив на необхідності важелів впливу на Путіна, маючи на увазі не лише Україну, а всю Європу.

«І разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики. Це можливо для нас – для Європи, а не для одного окремого лідера.

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Прошу вас об'єднатися для захисту спільних інтересів наших народів. І так само ми маємо працювати разом із нашими союзниками заради наших спільних інтересів», - додав Зеленський.