Представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині, підчас якої передав списки тяжкохворих кримських політв’язнів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Україна звернулася до Туреччини щодо допомоги кримським політв'язням

Представник українського омбудсмена Ельвін Кадиров провів низку зустрічей з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорив порушення прав людини в окупованому Криму та передав списки тяжкохворих кримських політв'язнів.

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"Мій представник наголосив на тому, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України, а також не надають належну медичної допомоги ув’язненим, внаслідок чого в російських застінках загинули вже двоє кримських політв’язнів", - зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Кадиров поінформував турецьких посадовців про пріоритетні напрямки роботи Офісу омбудсмена, зокрема про роботу над реалізацією четвертого пункту Формули Миру, а також про порушення прав людини в Криму, такі як:

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порушення свободи слова;

заборона мирних зібрань;

репресії щодо кримських татар;

безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами.

"Кадиров зауважив, що станом на сьогодні гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України, більшість з яких – представники корінного кримськотатарського народу".

Він передав турецькій стороні списки тяжкохворих кримських політв'язнів з метою сприяння в отриманні ними медичної допомоги та подальшого звільнення.

Росія дозволила турецькому омбудсмену відвідати місця, де утримують полонених

5 листопада Російська Федерація погодила візит Головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який відвідає місця, де утримуються українські військовополонені.

Дата його візиту поки лишається невідомою.

Україна вимагає списки полонених, яких РФ готова терміново повернути

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

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«Нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна «не дає згоду», щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані», - заявляв Дмитро Лубінець.