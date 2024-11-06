Кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп здобув необхідні 277 голосів виборників, які забезпечують йому перемогу на президентських виборах США 2024 року, свідчать підрахунки Associated Press.

Джерело: Associated Press

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Раніше ми писали про те, що після того, як 19 голосів виборців Пенсильванії перейшли до Трампа, він отримав 267 голосів виборників.

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Відтоді, для фактичного оформлення перемоги Дональду Трампу залишалося лише три голоси, які йому легко повинні забезпечити результати голосування на Алясці, де традиційно переважають республіканці.

Вибори в США: Трамп перемагає на виборах президента США

Це не залишає шансів на перемогу кандидатці від Демократичної партії, віцепрезидентці Камалі Гарріс. Вона провела найкоротшу президентську кампанію після того, як її керівника, тепер вже майже колишній президент Джо Байден, переконали зняти свою кандидатуру з перегонів після провалу на дебатах із Трампом.

Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Дональд Трамп був 45-м, а нині став 47-м президентом Сполучених Штатів.

Невдовзі після опівночі за східним стандартним часом Дональд Трамп піднявся на сцену свого будинку на курорті Мар-а-Лаго у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, щоб звернутися до своїх прихильників, які зібралися там в очікуванні його заяви про перемогу.

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"Сьогодні ми увійшли в історію не просто так, а тому, що ми подолали перешкоди, які ніхто не вважав можливими", − наголосив Трамп.

За його словами, це політична перемога, якої США "ніколи раніше не бачили".

"Я буду боротися за вас, за вашу сім'ю і ваше майбутнє кожного дня. Я буду боротися за тебе з кожним подихом мого тіла. Я не заспокоюся, поки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви. Це буде справді золота епоха Америки", − наголосив новообраний президент США.

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Трамп зазначив, що зупинить війни та нагадав за 4 роки його каденції їх не було.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, брали участь ще 16 кандидатів.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів навіть приводила у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбувається в режимі онлайн і спостерігали за оновленням даних у прямому ефірі мільйони американців.

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Результати виборів, фактично, вже відомі, подекуди підрахунок може затягнутися, але це вже навряд чи вплине на результати президентських виборів у США 2024 року.

Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.