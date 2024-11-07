Чинний президент США Джо Байден звернувся до нації після виборів президента США.

Він наголосив на необхідності мирної передачі влади новому очільнику Білого дому Дональду Трампу, повідомляє CNN.

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Байден вперше звернувся до нації після виборів

Байден заявив, що Сполучені Штати є демократією, де "воля народу завжди бере гору".

"Учора я поговорив з обраним президентом Трампом і привітав його з перемогою і запевнив, що доручив усій своїй адміністрації працювати з його командою для забезпечення мирної та впорядкованої передачі влади. Це те, на що заслуговує американський народ", – додав він.

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Президент США відзначив кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, яка вела "натхненну кампанію" та "повністю вклалась" у неї.

«Вона провела надихаючу кампанію, і всі побачили те, що я рано навчився так поважати - її характер. У неї міцний хребет, як таран, і вона має великий характер, справжній характер», - сказав Байден.

Більше по темі Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа Шмигаль вказав на нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні як на позитивний показник того, що буде далі.

Також він наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

"Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся.

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Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги", – закликав президент США.

Трамп став новим президентом США − що відомо

Республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 295 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

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Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції. А його радники своєю чергою висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні.