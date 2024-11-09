За жовтень Росія напустила на Україну понад 2000 «Шахедів» та БПЛА інших типів. Це дуже багато – майже на 40% більше ніж у вересні, який також був рекордним. З початку року Росія атакувала Україну більш ніж 7000 БПЛА, більше 2000 з них – за один лише останній місяць. Як завжди, українська ППО збиває більшість з них – до 80%. Але залишки, а це десятки, досягають цілей. Часто – це будинки мирних мешканців, які зазнають руйнувань – лише в жовтні від ударів "шахедів" загинули та були поранені десятки цивільних.

Ударний дрон «Шахед-136», або ж російською, «Герань», було запозичено у Ірану восени 2022 року спеціально для ударів по цивільних об’єктах. Цей трикутний на вигляд дрон здатний летіти на швидкості 200 км/год сотні кілометрів і нести до 50 кілограмів вибухівки. За словами українських авіаінженерів, це найбільш вдала конструкція ударного дрону. Саме "шахеди" завдали дуже багато шкоди периферійній системі української енергетики: малим підстанціям, лініям електропередач, малим електростанціям, тощо.

І якщо раніше ударних безпілотників, здебільшого, бувало по кілька штук, іноді вони налітали групами по 5-8, іноді до 12, то тепер БПЛА типу «Шахед» налітають хвилями. Нікого не дивує вже той факт, що їх може бути 100 на день, і навіть більше.

Україну накриває справжня «шахедна злива». Хвилі російських безпілотників сунуть на столицю – Київ – та найбільші обласні центри буквально щодня по кілька разів на день. Якщо раніше удари безпілотниками міксувалися з ракетники ударами, і Росія завдавала їх два-три рази на тиждень, тепер вони відбуваються щоночі, а часто і протягом дня – повітряна тривога у Києві лунає по кілька разів на день.

Kyiv Post поговорив з експертами та військовими, щоб зрозуміти – як змінюється тактика ударів БПЛА, чи можуть вони за ефективністю замінити ракети, і що може реагувати Україна та її союзники щоб протидіяти.

Росія наростила виробництво шахедів

Найбільша проблема – різке збільшення виробництва "шахедів". Виробляються вони лише в одному місці – в місті Єлабуга у Татарстані. Частково – з іранських та китайських комплектуючих.

«Я тримав в руках неодноразово «Шахед». Він дуже простий. Головний елемент – пресоване пластикове волокно, вуглепластик, всередині – взагалі картон. Він має простий китайський двигун і навіть дерев’яний пропелер», - каже український інженер і виробник дронів Андрій Бельчев.

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Експерти та військові кажуть – якщо раніше «Шахед» збирався з іранських комплектуючих, які завозили партіями через Каспій, то нині це відбувається не так.

«Збірка дуже проста – він пресується на автоклаві. Там навіть студентів працюють, наскільки нам відомо. Це не складніше, ніж збірка будь-якого дрону. І це не складно масштабувати. Була одна лінія, вони добудували додаткові цехи, можуть добудувати ще і «клепати» їх тисячами», - каже авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі. Фото Maxar/AP

РФ змінила тактику застосування шахедів

Військові, з якими поговорив Kyiv Post, зазначають, що росіяни також суттєво змінили тактику застосування "шахедів".

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«Вони почали заходити на низьких висотах. Так, кулеметні мобільні групи працюють ефективно, добре дістають, але на такій висоті "Шахед" виявляється пізніше, і до того ж в умовах міської забудови уразити його складніше», - каже нам пресофіцер 1129 зенітно-ракетного полку Дмитро Білик.

Крім того, останні модифікації «Шахедів» стали справжніми камікадзе.

«Раніше "Шахед" можна було збивати абсолютно безкарно. Він вибухав лише коли влучав у ціль, або падав боєголовкою в асфальт/будівлю. А так дуже багато "Шахедів", виведених з ладу, лягало в поля, і потім ми їх знаходили. Тепер все інакше – система активації вибухового заряду "Шахеду" запускається навіть за спроби найменшого втручання в його роботу – наприклад – при влучанні в двигун, або при спробі перехопити його засобами електронної боротьби. Саме тому стало багато вибухів "Шахедів" нам житловими кварталами і так багато постраждалих від уламків», - каже полковник ЗСУ Костянтин Горбачов, який брав участь у роботі над першими українськими БПЛА ще у 2014 році.

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Росія постійно модернізує шахеди

Інша сторона проблеми – росіяни постійно вдосконалюють цей дрон, не тільки для покращення посилення його характеристик, але і для здешевлення.

«Наприклад, вони відмовились від стартера двигуна, що здешевило «Шахед». Вони закуповують китайські версії двигуна MD550, змінили матеріал корпусу на карбоване волокно. Це і здешевлює виріб і робить його простішим у виготовленні», - каже аналітик групи Defense express Олег Катков.

Відбувається нарощування не лише виробництва шахедів, а також дронів іншої, поки що невстановленої модифікації. Які ще простіші, і часто несуть інший заряд.

«Коли ми читаємо зведення від українських сил протиповітряної оборони про те, що було збито 80 «Шахедів та дронів невстановленого типу» - це дійсно невстановлені дрони, які використовуються часто щоб посилити атаку "Шахедів", або прийняти на себе удар», - каже Катков.

Крім того, за словами військових, росіяни покращують системи управління "Шахедом".

«Вони встановлюють туди свої системи навігації замість іранських. І ці системи працюють краще. Наприклад, це система «Комета». Плюс вони встановлюють на Шахеди системи супутникового зв’язку».

Нова боєголовка "Шахеда" буде вбивати більше цивільних

Росіяни також експериментують з новими видами боєприпасів для "Шахеда". Нещодавно стало відомо, що на деякі екземпляри можуть встановлювати термобаричний боєприпас – для випалювання приміщень зсередини, фактично, заливаючи їх літрами напалму, який міститиметься у боєголовці.

«У квітні 2024 року українськими хакерами було зламано комп’ютерні системи розробників "Шахедів". Там йшлося про новий тип боєголовки і про кількість яка має бути виготовлена – кілька тисяч штук. Очевидно, що якщо в квітні це був проєкт, то десь цієї зими ми можемо побачити кінцевий продукт. Термобаричний боєприпас – це виключно зброя проти цивільних, палаюча рідина заливається на кути і коридори квартир, в яких люди зазвичай ховаються від ударної хвилі, і випалює повітря. Це не має ніякого сенсу проти військових об’єктів. Це суто терористична зброя для того, щоб вбивати більше цивільних в цивільних житлах. Це шлях терору», - каже Катков.

Він каже, що його аналітична група відслідковувала кілька видів ударної боєголовки "Шахедів".

«Наприклад, вихідний варіант, іранський, виглядає так. Це якийсь продукт темного іранського генія, але росіяни, мабуть, визнали це малоефективним», - каже Катков.

І тому замінили на різні варіанти радянських ударних боєголовок.

«З кінця 2022 року, ми бачимо суто російську бойову ударну частину, точніше, радянсько-російсько. Потім, з літа 2023 року- почала використовуватись вже ось така фугасно-осколкова частина», - каже Катков.

Про те, які в України є способи протидії новій тактиці та новим видами зброї РФ. Які унікальні нові засоби, завдяки яким Україна знищує більшість "Шахедів" навіть за умов зростання їх кількості, та як можуть ефективно та швидко допомогти в знищенні західні союзники – читайте в наступному матеріалі.