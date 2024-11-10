Цього року Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

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Деталей програми він не розповів. Лише запевнив, що виробництво українського озброєння планують нарощувати й надалі.

Виробництво української зброї

За словами президента, цього року Україна змогла вийти на значні результати по кількох напрямках.

Йдеться, зокрема, про артилерію (снаряди та гармати) та дрони різних видів.

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Володимир Зеленський зауважив, що українські безпілотники не лише допомагають захищати позиції на фронті, а й завдають ударів вглиб Росії.

Глава держави додав, що зараз над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки працює понад 800 компаній.

«Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва», - сказав Зеленський.

Більше по темі Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа Шмигаль вказав на нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні як на позитивний показник того, що буде далі.

Він зазначив, що є також попередні домовленості з іншими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні.