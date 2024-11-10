Цього року Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Деталей програми він не розповів. Лише запевнив, що виробництво українського озброєння планують нарощувати й надалі.
Виробництво української зброї
За словами президента, цього року Україна змогла вийти на значні результати по кількох напрямках.
Йдеться, зокрема, про артилерію (снаряди та гармати) та дрони різних видів.
Володимир Зеленський зауважив, що українські безпілотники не лише допомагають захищати позиції на фронті, а й завдають ударів вглиб Росії.
Глава держави додав, що зараз над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки працює понад 800 компаній.
«Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва», - сказав Зеленський.
Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа
Він зазначив, що є також попередні домовленості з іншими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні.
Українські дрони атакують російські цілі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у жовтні українські дрони знищили та уразили понад 52 тисячі російських цілей.
Під прицілом наших воїнів - артилерійські системи, радіообладнання та жива сила ворога.
Головнокомандувач відзначив роботу підрозділів безпілотних систем ЗСУ, попри складні погодні умови.
«Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси - ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій», - сказав Сирський.
Минулої ночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ.
За даними джерел в СБУ, підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.