Біткойн вперше наблизився до позначки $80 000 після переобрання президентом Дональда Трампа, який обіцяв підтримку цифровим активам та перспективі створення Конгресу, до якого увійдуть законодавці, що підтримують криптовалюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Вартість криптовалюти 10 листопада

У неділю криптовалюта зросла на 4,3% - до $79 771 і залишалася на рівні близько $79 000 станом на 14:05 у Сінгапурі (9:00 за Києвом).

Менші токени, такі як Cardano і мем - криптовалюта Dogecoin, також зросли.

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Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв зробити США центром індустрії цифрових активів. Зокрема створити стратегічний запас біткойнів і призначити регуляторів, які зацікавлені в цифрових активах.

У 2024 році біткойн зріс приблизно на 90%, чому сприяв високий попит на спеціалізовані американські біржові фонди та зниження процентних ставок Федеральним резервом США.

Зростання найбільшого цифрового токена, який побив нові рекорди після голосування в США, перевищує прибутки від інвестицій, таких як акції та золото.

Згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg, біржові інвестиційні фонди (ETF) у четвер зафіксували рекордний щоденний чистий приплив коштів у розмірі майже 1,4 мільярда доларів.

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Компанії та керівники, що володіють цифровими активами, витратили значні кошти під час виборчої кампанії в США на просування кандидатів, які вважалися прихильниками їхніх інтересів.

Автор Crypto Is Macro Now Ноель Ачесон зазначив, що Трамп пообіцяв сприятливе регулювання, а перемога в Палаті представників і Сенаті «робить ухвалення криптовалютних законопроєктів набагато більш імовірним».

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США

Дональд Трамп взяв останній «хиткий» штат на виборах президента. Він переміг в Арізоні.

Відтак, республіканець заручився підтримкою виборників у всіх 7 так званих «хитких» штатах.

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Дональд Трамп набрав 312 голосів. Тоді як в його суперниці демократки Камали Гарріс 226 голосів виборників.

Американці обирали президента 5 листопада.

За крісло глави Білого дому змагалися колишній президент Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання вже визнала свою поразку.

Інавгурація 47-го президента США запланована на 20 січня 2025 року.