Кандидат від Республіканців на посаду Президента США Дональд Трамп лідирує в усіх ключових штатах на виборах, пише NBC News.

Трамп перемагає у всіх хитких штатах на виборах у США 2024 − подробиці

У штаті Невада він отримує 51% голосів після обробки 70% голосів, у Аризоні − 50% (після 53%), у Вісконсині − 51,2% (після 89%), у Мічигані − 52,1% (після 68%), а в Пенсильванії − 51,1% (після 93%).

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Раніше експрезидент здобув перемогу в інших "хитких" штатах: Північна Кароліна й Джорджія.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

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За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

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Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.