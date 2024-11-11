У ніч проти 11 листопада Росія завдала трьох авіаударів по Запоріжжю, повідомили керівник Запорізької ОВА Іван Федоров і ДСНС України.

Авіаудар по Запоріжжю 11 листопада − подробиці

Очільник ОВА зазначив, що допомога медиків знадобилася 22 мешканцям обласного центру.

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За словами Федорова, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Внаслідок удару загинув чоловік.

Фото: ДСНС Запоріжжя / Телеграм

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ДСНС зауважила, що внаслідок обстрілу частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону. Серед постраждалих є дівчина 15 років, хлопчик 4 років і юнак 17 років.