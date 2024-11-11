Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що Київ заздалегідь поінформували про телефонну розмову між майбутнім президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Reuters.

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Чи попередили Україну про розмову Трампа та Путіна − подробиці

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про нібито телефонну розмову, не відповідають дійсності. Відповідно Україна не могла підтримати або виступити проти цього дзвінка", − пояснив речник МЗС України Георгій Тихий.

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Видання The Washington Post повідомляло, що під час цієї розмови Трамп і Путін обговорили війну в Україні, і наголошувало, що Київ поінформували про цю розмову, і він не був проти її проведення.

Путін думає, що Трамп прислухатиметься до інтересів Кремля

Російський лідер Владімір Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів і вподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.

Більше по темі У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 − ГУР Він належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ворожих військ.

Москва не виключає можливе спілкування між російським президентом Владіміром Путіним і майбутнім президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

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Радники Дональда Трампа, який здобув перемогу на виборах президента США, висунули низку версій плану замороження лінії фронту в Україні.