У ніч проти 10 листопада на аеродромі "Клін-5" у Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 російської армії, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У Московській області спалили військовий гелікоптер Мі-24 росіян − подробиці

Спалений вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.  

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"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", − наголосила українська розвідка.

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Двоє підлітків спалили гелікоптер Мі-8 в аеропорту Ноябрська − що відомо

У ніч проти 11 вересня двоє школярів проникли на територію аеропорту міста Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу РФ і спалили гелікоптер Мі-8.

13-річний Тимур і 14-річний Саша проникли на територію через отвір у паркані, через який потім і втекли. Нині вони перебувають у лікарні під охороною.

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