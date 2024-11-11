У ніч проти 11 листопада українська ППО знешкодила 39 із 74 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака дронів на Україну 10-11 листопада − подробиці
74 безпілотники типу Shahed і дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська в Росії.
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Дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 були запущені з тимчасово захопленої частини Запорізької області, але їх вдалося збити.
Повітряні цілі збивали в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
30 безпілотників були локаційно втрачені, а три вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та ТОТ України.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
Минулої ночі, 10 листопада, Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів − 145.
Російські "Шахеди" вночі налетіли на Миколаїв: є загиблі
Це були ударні БпЛА "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники.
У ніч проти 8 листопада українська ППО знищила 62 з 92 російських безпілотників різного типу.