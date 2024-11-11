Найближчими днями може розпочатися наступ росіян у Курській області, пише The New York Times.

Коли росіяни можуть піти в наступ у Курській області − подробиці

Як зазначає видання, Росія може поспішати з наступом, бо майбутній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір завершити війну після перемоги на виборах.

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За даними NYT, Росія навчає північнокорейців артилерійського вогню, базової тактики піхоти і зачистки траншей.

"Підготовка передбачає, що принаймні частина північнокорейських сил братиме участь у прямих атаках на укріплені оборонні позиції ЗСУ", − пояснило видання.

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Журналісти очікують, що і росіяни, і північнокорейці зазнають важких втрат, "подібних до тих, яких Росія зазнала на сході України".

"Північнокорейці битимуться як легка піхота, без переваг бронетехніки", − пояснило NYT.

Наразі невідомо, чи братимуть війська КНДР участь у боях саме на території України, чи вони призначені лише для наступу в Курській області РФ.

Більше по темі У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 − ГУР Він належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ворожих військ.

Видання додало, що загальна кількість солдатів, які готуються до наступу, може сягати 50 тис.

Росія зібрала військових для контрнаступу на Курщині

Російське командування зібрало 50 тис. солдатів, які готуються до контрнаступу в Курській області. Серед них − військові з Північної Кореї.

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Українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори військових КНДР, яких Росія залучила до війни проти України. У третьому кварталі цього року в Росію в'їхало понад 3,7 тис. громадян Північної Кореї з метою "навчання".

8 листопада Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії.

Там відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ на Курщині.