Цієї ночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів - 145.
Це були ударні БпЛА «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.
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Про таке повідомили в Повітряних силах.
Масована атака дронів: скільки збила ППО
Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники.
67 - локаційно втрачені. Ще 10 - вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
Протиповітряна оборона працювала в 13 українських областях.
ППО збила близько 15 дронів, які атакували Київ
Українські військові знешкодили півтора десятка дронів, які загрожували Києву під час останньої атаки.
У столиці - без руйнувань та постраждалих.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Там зазначили, що останнім часом ворог почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Однак наші оборонці реагують на нові виклики.
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Внаслідок удару по Одесі є постраждалі
Другу ніч поспіль російські дрони атакують Одесу.
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів у місті постраждали двоє людей.
Через ворожі удари виникли пожежі. Згоріли гаражі з автомобілями та майном.
Пошкоджено житлові будинки та магазини.