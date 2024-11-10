Цієї ночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів - 145. 

Це були ударні БпЛА «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.

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Про таке повідомили в Повітряних силах. 

Масована атака дронів: скільки збила ППО

Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники. 

67 - локаційно втрачені. Ще 10 - вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ. 

Протиповітряна оборона працювала в 13 українських областях. 

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ППО збила близько 15 дронів, які атакували Київ

Українські військові знешкодили півтора десятка дронів, які загрожували Києву під час останньої атаки. 

У столиці - без руйнувань та постраждалих. 

Про це повідомили в міській військовій адміністрації. 

Там зазначили, що останнім часом ворог почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Однак наші оборонці реагують на нові виклики. 

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Серед цілей українських воїнів - артилерійські системи, радіообладнання та жива сила ворога.

Внаслідок удару по Одесі є постраждалі

Другу ніч поспіль російські дрони атакують Одесу. 

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів у місті постраждали двоє людей. 

Через ворожі удари виникли пожежі. Згоріли гаражі з автомобілями та майном. 

Пошкоджено житлові будинки та магазини. 

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