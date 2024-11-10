Цієї ночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів - 145.

Це були ударні БпЛА «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.

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Про таке повідомили в Повітряних силах.

Масована атака дронів: скільки збила ППО

Наша ППО збила 62 ворожі безпілотники.

67 - локаційно втрачені. Ще 10 - вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

Протиповітряна оборона працювала в 13 українських областях.

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ППО збила близько 15 дронів, які атакували Київ

Українські військові знешкодили півтора десятка дронів, які загрожували Києву під час останньої атаки.

У столиці - без руйнувань та постраждалих.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що останнім часом ворог почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Однак наші оборонці реагують на нові виклики.

Внаслідок удару по Одесі є постраждалі

Другу ніч поспіль російські дрони атакують Одесу.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів у місті постраждали двоє людей.

Через ворожі удари виникли пожежі. Згоріли гаражі з автомобілями та майном.

Пошкоджено житлові будинки та магазини.