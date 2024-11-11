11 листопада балістична ракета вдарила по п’ятиповерхівці в Кривому Розі, повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Удар балістикою по п’ятиповерхівці в Кривому Розі − подробиці Лисак повідомив, що госпіталізували трьох потерпілих: 11-річного хлопчика, жінок 58 і 75 років, усі – у стані середньої тяжкості. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Станом на 11:34 було відомо про 8 постраждалих.

11:17: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, за даними Лисака, збільшилася до шести. Advertisement Наразі відомо про двох постраждалих дітей: 10-річна дівчинка і хлопчик 11 років. 11:05: Лисак повідомив, що під завалами можуть перебувати люди.

10:51: "Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби", − наголосив своєю чергою Вілкул. Більше по темі Російські "Шахеди" вночі налетіли на Миколаїв: є загиблі Ворожі дрони зруйнували приватний будинок, а також пошкодили багатоповерхівку та ще кілька будинків. О 10:40 Лисак повідомив про пошкодження п’ятиповерхівки в Кривому Розі внаслідок російського удару.