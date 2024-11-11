11 листопада балістична ракета вдарила по п’ятиповерхівці в Кривому Розі, повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Удар балістикою по п’ятиповерхівці в Кривому Розі − подробиці

Лисак повідомив, що госпіталізували трьох потерпілих: 11-річного хлопчика, жінок 58 і 75 років, усі – у стані середньої тяжкості.

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Станом на 11:34 було відомо про 8 постраждалих.

11:17: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, за даними Лисака, збільшилася до шести.

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Наразі відомо про двох постраждалих дітей: 10-річна дівчинка і хлопчик 11 років.

11:05: Лисак повідомив, що під завалами можуть перебувати люди.

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