11 листопада балістична ракета вдарила по п’ятиповерхівці в Кривому Розі, повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удар балістикою по п’ятиповерхівці в Кривому Розі − подробиці
Лисак повідомив, що госпіталізували трьох потерпілих: 11-річного хлопчика, жінок 58 і 75 років, усі – у стані середньої тяжкості.
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Станом на 11:34 було відомо про 8 постраждалих.
11:17: Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту, за даними Лисака, збільшилася до шести.
Наразі відомо про двох постраждалих дітей: 10-річна дівчинка і хлопчик 11 років.
11:05: Лисак повідомив, що під завалами можуть перебувати люди.
10:51: "Високоточні" тварюки прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби", − наголосив своєю чергою Вілкул.
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О 10:40 Лисак повідомив про пошкодження п’ятиповерхівки в Кривому Розі внаслідок російського удару.
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