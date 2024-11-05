Незабаром в Україні почне роботу другий завод німецького оборонного концерну Rheinmetall, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Новий завод Rheinmetall в Україні − що треба знати

"Німецький виробник зброї Rheinmetall нещодавно відкрив перший завод в Україні, і невдовзі другий об’єкт буде завершено. Ми повинні зберігати цей темп задля безпеки", − пояснив генсек НАТО під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами Рютте, німецький концерн продовжить нарощувати підтримку Києва.

Advertisement

"Ми інвестуємо у свої можливості на суші, морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі. Ми працюємо з промисловістю для збільшення виробництва та прискорення інновацій. Ваша оборонна промисловість у Німеччині є вирішальною для безпеки Європи та оборони України", − наголосив очільник Північноатлантичного союзу.

Рютте додав, що в Баварії американські та європейські компанії за підтримки Альянсу виробляють 1000 ракет Patriot на новому заводі.

Україна отримала від Rheinmetall ще 20 БМП Marder

Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.

Постачання відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року.

11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Advertisement

Це дозволило швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. У майбутньому тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.