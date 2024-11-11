Російська армія атакували з артилерії Нікополь, двоє людей загинули і п’ятеро дістали поранень.

Пошкоджено амбулаторію, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Нікополя 11 листопада - що відомо

“Обірвалося життя й 30-річного чоловіка. Він був лікарем. Агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя”, - написав він.

Окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, 2 навчальні заклади й стільки ж магазинів, банк, кафе. Побиті 3 багатоповерхівки, 2 авто, ще одне – знищене.

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Також Лисак додав, що у Кривому Рогу кількість постраждалих через російський удар зросла до 14.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

 

Атака на Кривий Ріг - подробиці

11 листопада російська армія вдарила балістичною ракетою по п’ятиповерхівці в Кривому Розі. Попередньо, є загиблі.

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Наразі відомо про 14 постраждалих. Читайте у матеріалі Kyiv Post про атаку на Кривий Ріг.

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