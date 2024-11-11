Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку з імовірним розстрілом представниками Збройних сил РФ двох українських військовослужбовців, відео якого оприлюднено в понеділок у соціальних мережах.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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ОГП розслідує вбивство українських воїнів на Курщині

Офіс Генерального прокурора України розпочав досудове розслідування за фактом ймовірного розстрілу двох беззбройних українських військовополонених російськими військовослужбовцями.

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Відео цього воєнного злочину виявили у соціальних мережах 11 листопада 2024 року.

Слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину та притягнення винних до відповідальності.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин," — наголошують в Офісі Генпрокурора.

Розслідування цього злочину є важливим кроком у боротьбі з безкарністю та забезпеченні правосуддя для жертв російської агресії.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські військовослужбовці, ймовірно, розстріляли українських військових в Курській оласті.

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Розстріл українських полонених

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох - під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо. Адже в України немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію. Станом на середину жовтня було зафіксовано понад сто таких випадків. За словами уповноваженого з прав людини, насправді їх значно більше.