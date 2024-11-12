У понеділок «Українська правда» написала, цитуючи румунське видання Digi24, що російські пропагандисти вже «займаються» виборами в Румунії, які мають відбутися наприкінці листопада, і що Кремль намагається вплинути на румунських виборців «через довірених осіб, через посередників, таких як пов’язані з Росією чи фінансовані Росією організації та установи, можливо, включно з кандидатами».
Румунські журналісти стверджують, що в Румунії кожний громадянин Росії «перебуває під постійним моніторингом», а контррозвідка країни відстежує можливі спроби «поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО», якого прагне переважна більшість українців.
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За повідомленням Digi24, є «мережі ботів і троллів у соцмережах, які намагаються отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів, у зв’язку з чим порушила провадження і поліція Румунії».
Кремль почав грати м’язами: чому оголену Меланію Трамп показали на російському ТБ
Як писав Wall Street Journal, після вступу на посаду в січні 2025 року Трамп планує укласти певну угоду з Москвою, частиною якої може бути відмова України від вступу до НАТО на 20 років.
Українська правда зазначає, що перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент Клаус Йоганніс не може залишитися на своїй посаді на третій термін.
Міністерка закордонних справ Німеччини: «Путін чекав цього періоду міжвладдя»
Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), у понеділок міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що російський автократ Владімір Путін може «скористатися з періоду міжвладдя в США» і змінити баланс сил у віні проти України.
Вона закликала Берлін, а також лідерів інших європейських країн, негайно збільшити допомогу Києву.
«У нас немає часу чекати до весни, – сказала Бербок на пресконференції у понеділок. – Настав період передачі влади, якого чекав і на який розраховував Путін».
Ще перед виборами Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Київ більше не отримуватиме від США стільки військової допомоги, скільки дотепер отримував від адміністрації Байдена і контрольованого Демократами Сенату. Тепер, коли Трамп буде президентом, а його партія контролюватиме обидві палати Конгресу, він, схоже, таки спробує виконати свою обіцянку «припинити війну за 24 години», запропонувавши Москві й Києву угоду, яку чомусь вважає обопільно вигідною та справедливою.
Нагальності заклику Анналени Бербок до країн ЄС і німецьких виборців додає наближення виборів у Німеччині, де минулого тижня розвалилася лівоцентристська коаліція соціал-демократа Олафа Шольца.
Міністр закордонних справ Франції: «Франція не забула і ніколи не забуде Бучу»
У неділю новий міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (який у вересні змінив на цій посаді Стефана Сежурне) застеріг занадто впливового американського мільярдера Ілона Маска від «ламання демократії», а наступного дня заявив, що Франція «готова працювати з новою адміністрацією, тому що ми вважаємо, що Україна має отримати засоби для відбиття російської агресії».
Говорять, що Маск – один із п’яти американських мільярдерів, кожен із яких виклав більше 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Республіканської партії та її кандидата у президенти, – напряму розмовляв із Путіним. Сам засновник компанії Tesla і власник соцмережі Х (колишній Twitter) це заперечує.
За даними групи (Американці за справедливі податки), у 2024 році десять американських сімей, у тому числі сім’я Маска, внесли загалом майже 1 мільярд доларів у передвиборчі кампанії.
ДЖЕРЕЛО: Americans For Tax Fairness
Виступаючи на 7-му Паризькому форумі миру, Барро сказав: «Стикнувшись зі спекуляціями щодо того, якими будуть позиції або ініціативи нової американської адміністрації, я вважаю, що насамперед ми не повинні випереджати події і приймати завчасні рішення».
«Будемо сподіватися, що [Musk] не зробить із американською демократією те, що зробив із Твіттером. Демократія – це крихкий скарб», – відповів Барро на запитання кореспондента Le Parisien про можливу роль Маска в новій адміністрації Трампа.
А видання Politico написало:
«Барро знає, хто такий Маск, оскільки відав технологіями в міністерстві, коли в 2022 році власник компанії Tesla придбав соцмережу Twitter, яка тепер називається «X». Тоді Барро казав, що «жахнувся», коли побачив, що Маск робить із цією платформою».
«Я не маю жодних сумнівів ні в тому, що з новою адміністрацією встановляться сильні стосунки, ні в нашій здатності захистити трансатлантичну єдність перед усіма викликами війни в Україні, – сказав Барро. – Розмірковуючи про майбутнє України, ми маємо говорити про мир справедливий та тривалий. Франція рішуче виступає проти безкарності. Ми ніколи не забудемо Бучу, а також всі інші злочини, скоєні від початку повномасштабної війни. Ірпінь, Ізюм, Маріуполь та Оленівка. Жоден з цих злочинів не має бути пробачений та забутий. Немає миру без справедливості».
На початку 2022 року в одній лише Бучі російські окупанти жорстоко вбили понад 450 мирних людей. Українська влада повідомляла, що в цьому місті були знайдені тіла 458 людей, у тому числі дев’яти неповнолітніх.