У понеділок «Українська правда» написала, цитуючи румунське видання Digi24, що російські пропагандисти вже «займаються» виборами в Румунії, які мають відбутися наприкінці листопада, і що Кремль намагається вплинути на румунських виборців «через довірених осіб, через посередників, таких як пов’язані з Росією чи фінансовані Росією організації та установи, можливо, включно з кандидатами».

Румунські журналісти стверджують, що в Румунії кожний громадянин Росії «перебуває під постійним моніторингом», а контррозвідка країни відстежує можливі спроби «поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО», якого прагне переважна більшість українців.

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За повідомленням Digi24, є «мережі ботів і троллів у соцмережах, які намагаються отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів, у зв’язку з чим порушила провадження і поліція Румунії».

Більше по темі Кремль почав грати м’язами: чому оголену Меланію Трамп показали на російському ТБ Російське державне телебачення «вітає» Трампа з обранням демонстрацією фотографій колишньої й майбутньої Першої леді часів її кар’єри моделі, що, можливо, показує динаміку сили у відносинах РФ і США.

Як писав Wall Street Journal, після вступу на посаду в січні 2025 року Трамп планує укласти певну угоду з Москвою, частиною якої може бути відмова України від вступу до НАТО на 20 років.

Українська правда зазначає, що перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент Клаус Йоганніс не може залишитися на своїй посаді на третій термін.

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Міністерка закордонних справ Німеччини: «Путін чекав цього періоду міжвладдя»

Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), у понеділок міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що російський автократ Владімір Путін може «скористатися з періоду міжвладдя в США» і змінити баланс сил у віні проти України.

Вона закликала Берлін, а також лідерів інших європейських країн, негайно збільшити допомогу Києву.

«У нас немає часу чекати до весни, – сказала Бербок на пресконференції у понеділок. – Настав період передачі влади, якого чекав і на який розраховував Путін».

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Ще перед виборами Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Київ більше не отримуватиме від США стільки військової допомоги, скільки дотепер отримував від адміністрації Байдена і контрольованого Демократами Сенату. Тепер, коли Трамп буде президентом, а його партія контролюватиме обидві палати Конгресу, він, схоже, таки спробує виконати свою обіцянку «припинити війну за 24 години», запропонувавши Москві й Києву угоду, яку чомусь вважає обопільно вигідною та справедливою.

Нагальності заклику Анналени Бербок до країн ЄС і німецьких виборців додає наближення виборів у Німеччині, де минулого тижня розвалилася лівоцентристська коаліція соціал-демократа Олафа Шольца.

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Міністр закордонних справ Франції: «Франція не забула і ніколи не забуде Бучу»

У неділю новий міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (який у вересні змінив на цій посаді Стефана Сежурне) застеріг занадто впливового американського мільярдера Ілона Маска від «ламання демократії», а наступного дня заявив, що Франція «готова працювати з новою адміністрацією, тому що ми вважаємо, що Україна має отримати засоби для відбиття російської агресії».

Говорять, що Маск – один із п’яти американських мільярдерів, кожен із яких виклав більше 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Республіканської партії та її кандидата у президенти, – напряму розмовляв із Путіним. Сам засновник компанії Tesla і власник соцмережі Х (колишній Twitter) це заперечує.

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За даними групи (Американці за справедливі податки), у 2024 році десять американських сімей, у тому числі сім’я Маска, внесли загалом майже 1 мільярд доларів у передвиборчі кампанії.

ДЖЕРЕЛО: Americans For Tax Fairness